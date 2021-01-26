本州疫情趨緩和 單日新增確診數連續下降 今天新增435例 2人死亡
（本報綜述）近日本州的單日新增確診數字出現連續下降，似乎本州已安全過渡聖誕和新年假期，而疫情亦趨緩和。對州民，對企業，這都是一個令人鼓舞的消息。
州衛生局剛公佈的數字顯示，本州今天的新增有435宗確診病例，這是自去年11月3日以來，數字首現500以下，至於新增死亡人數有2人。全州確診的最新總數是138,587，最新的死亡總數有1,882人。今天的單日新增確診數字是連續第9天出現少過1,000人。
根據州衛生局的數字，由1月11日至17日的一星期內共有7,860宗新增確診病例，比對上一星期，下跌了4%；由1月18日至24日的一星期內則有5,090宗。
本地商企，特別是餐館，稱這是一個好消息，老板們都希望這些數字令更多民眾願意走出家們，但他們更加留意的是接種疫苗的數目。
本地一飲食集團的東主指出，是否令餐館業安全重開，接種疫苗一定要普及，最少有70%到80%州民接種疫苗。所以，目前就要的就是政府如何全力推行接種疫苗。這名東主又指出，近幾天顧客也多了些，似乎近日的確診數字令人感到較安全。而令一家在西北區的餐館東主疫指，早在兩周前，他們每晚的預訂座位都已滿額了。
衛生專家則指，除了要留意新增確診數字外，還需要留意住院和死亡人數，近期這兩個數字雖然也在下降，但因為仍然有多人住院和死亡，所以情況未去到完全，和可以撤銷所有限制的地步。今天仍有320人留院，其中有75人需住監護病床。
由今天（25日）起，本州已進入1b的疫苗接種階段，首先為全州約105,000名從事教育工作的人士接種疫苗。兩星期後，長者將會是下一輪的接種群組，他們會分批接種，估計這群組有近80萬人。由於疫苗供應有限，估計需要3到4個月時間才能完成為所有1b階段內的人士接種疫苗。截止今天，本州已分發了492,450劑疫苗到全州，並已為308,000人接種了疫苗。
在今天的新增確診名單內，仍以麥魯瑪縣的105宗為最多，接著是華盛頓縣50宗，馬里恩縣48宗，卡加瑪士縣46宗等。