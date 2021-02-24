本州由今年起實施不論身份 人人有駕照政策 您想了解更多有關任何有關駕照問題 請參加25日晚 專為華人而設的特別講
（本報訊）由移民難民社區組織IRCO舉辦，有關本州最新的人人有駕照的新政策講座，將於周四（25日）晚5至7時在線上舉行，以華語主講，並邀來了車管局（DMV）的職員為參加者解答任何有關駕照，包括最新推出的真實身份證（Real ID）的問題。主辦單位稱，這個講座特別對無證移民有幫助，他們可以即場向DMV職員提。問有關申請的詳細情況。
俄勒岡州由今年1月1日起實施新例，所有在本州的居民，不論身份，均可申請駕照。這表示沒有合法居留身份的人士都可以申請駕照。因為有不少的無證移民都有工作，為了讓這些人士能安全合法地開車，保障道路的安全，本州就有此立法。
這是一個難得的機會，IRCO 已用不同語言舉辦過多場有關的講座，參加者都非常受用。
目前更換和新領駕照的人士，所得到的都會是一個全新的真實身份的駕照（Real ID）。由今年10月1日起，這張Real ID就會是聯邦政府唯一接受的法定身份證明，無論進入聯邦所屬的地方或在美國境內乘坐飛機，就必須要出示這張全新的駕照，否則您就要使用護照。
對Real ID 有疑問的人士也可在今次的講座中了解更多！
欲參加的人士，可發電郵到 預約。