本州最昂貴的州長選舉 布朗州長勝出連任

（本報綜述）在周二的選舉中，競爭最極烈的莫過於州長一項，屬民主黨的現任州長結果勝出，成功連任，這也是她首嘗完整四年任期的一次。

布朗州長在2016年競選州長時，只是繼續因前州長辭職由當時是州務卿的她後補州長一職後餘下的任期，今次是她真真正正能夠做足一個任期（四年）。在2016年的競選中，布朗輕鬆地贏出；雖然本州一向是藍色（民主黨）的營地，但今次對手，共和黨候選人比尤勒（Knute Buehler）的支持率一直緊隨，使今次俄勒岡州州長的競選非常激烈，甚至吸引了全國媒體的關注。

分析家認為，造成這緊張的情況全因為錢。而在選舉前，耐克（Nike）的創辦人菲爾．奈特（Phil Knight）向比尤勒的競選運動捐出250萬元，這是本州史上最大一筆捐予單一候選人的獻金。另外，奈特又向共和黨州長協會捐贈100萬元，這個協會花了200萬元為比尤勒宣傳。

到最後，民主黨的現任州長凱蒂．布朗共籌得超過1,190萬元的競選經費；而比尤勒則籌得超過850萬元，成為了本州有史以來花錢最多的州長選舉。

報導指，布朗州長可能是全國最進取的州長，因為她透過州長的權力，來抗衡特朗普總統的多項政策，例如當特朗普政府大幅擴張海上石油鑽探計畫時，她簽署行政命令，禁止在俄勒岡州海岸進行石油鑽探。她又簽署槍枝安全法，保護州民；她所簽署的生育健康計劃更是全國之冠；當特朗普增加驅逐非法移民出境時，州長就加強本州的庇護法，並拒絕總統的命令，要求各州派出防衛軍到墨西哥邊境。

在今次的選舉，本地的主要報章俄勒岡人報表態支持民主黨的比尤勒，該報指在州長的選舉中，不應加入全國的政治性問題。但布朗州長表示：「我們需要有強而有力的領導人來制衡特朗普政府。在大家的努力合作下，俄勒岡州一定能進步，這就是我的政府所要做的事。」

今次本州的選舉，民主黨成功勝得本州3/5大比數的議席，這將有助布朗州長在未來四年的施政。