本州最大三個縣城商討重開對策



（本報綜述）自州長宣佈第一階段重開將於5月15日開始後，本州36個縣城中，除了最多人口的三個縣城外，其他33個縣均已在周二遞交了申請，這些縣城必需經州政府審核並通過所有規定的條件後才能正式重開。

三個最多人口的縣城就是大波特蘭地區所在的麥魯瑪縣、華盛頓縣和卡加瑪士縣。縣衛生局的維恩斯醫生（Dr. Jennifer Vines）表示，現實就是，最少要等四個星期，她認為州長的重開程序和指引非常合理，並指出在這疫情期間，一個月的變化可以很大。

根據華盛頓縣的官員，現時這三個縣城正在緊密地合作，希望大波特蘭地區能盡快重開。而華盛頓縣非常有信心最遲可在六月中準備好重開，目前要做的是要聘用更多追蹤病源、調查和支援人員。

華盛頓縣衛生局的總監庫伊爾（Marni Kuyl ）表示，縣政府每天都在監察所有最新的數據，包括住院人數、新確診個案等。同時亦已組成工作團隊追蹤那些被隔離或曾接觸病毒的人士並進行所需的調查程序。她又指出，縣衛生局需要目前兩倍的人手才能做到重開的各項要求，目前需要招聘超過100名職員。

麥魯瑪縣發言人表示縣政府正努力滿足重開的要求，達仍未能定出日期。

而卡加瑪士縣（Clackamas）官員則表示他們正在商討問題，希望下星期能有更多有關的資訊可以發佈。

庫伊爾指出，這三個縣城一直以來都是有緊密的合作，特別在這情況下，這合作更顯重要，因為不少民眾都是在一個縣城工作，但卻住在另一個縣城的。大家在重開時均需要保證大眾有安全和健康。

庫伊爾再說，政府與縣民一樣極之渴望能早日重開，但希望能做到在安全的情況下重開，使人人的健康都得到保障。庫伊爾說：”這是一個非常糟糕的疾病，我們日以繼夜地忙著要成功重開，所以我們會盡可能地防止病毒傳播。”

最終的重開決定權是在俄勒岡州衛生局手上。

布朗州長表示，這三個縣城將要更長時間才能安全重開屬意料中事。但確診率一直是全州第三高的馬里恩（Marion）縣亦表示他們已準備好重開，並且有齊州長重開的所有條件。

馬里恩縣報告稱，自4月中旬以來，確診病例已有所下降，並且他們已成立了快速應變小組，隨時應對疫情爆發情況。馬里恩縣還稱透過定期運到的試劑，他們能隨時為小組進行病毒測試，他們亦已增加了10倍的聯繫追蹤人手，並預留有20%的住院床位，以防病人激增。

而另外有四個縣城，Clatsop、 Jefferson、Polk 和 Umatilla，在過去兩星期確診數字增加了一倍。官員說原因是病毒檢測增多了，但亦與民眾對居家令已顯得鬆懈有關。

然而，這五個縣在其他方面則符合州長定所訂下的重開條件。但如在重開後的確診數字較七天前增加有5%，那州長就有可能要求縣城馬上停止重開。

所有獲得批準重啟經濟的縣城，由15日起，縣內的商舖、餐館、酒吧、個人服務行業、教會、電影院、健身室和公園等都可重開，但必需要遵守州衛生局針對不同行業制定的清潔、社交距離和健康安全守則。

重開的第一階段為期21天，如一切順利，就能進入第二階段，屆時將放寬更多的限制。

重開的縣城一但顯示其無力應付接觸追蹤的要求，並在一星期內出現更多的確診病例和入院人數，州衛生局則會重新審核其重開的資格。

截止今天，本州的總確診數字已達3,338宗，單日新增確診個案有55宗，新增擬似個案有4宗；新增死亡人數4宗，全部都是慢性病患，總死亡人數有134人。