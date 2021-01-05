本州最多人口的麥縣 竟是自然災害高風險地帶
（本報綜述）美國聯邦緊急事務管理局（FEMA）最近對全美超過3000個縣進行了地區危險評估，評估的指標是基於18種自然災害，包括地震、龍捲風、颶風、洪水、火山、海嘯等。根據國家風險指數，加州排在了3000個縣的榜首。而俄勒岡州人口最多的麥魯瑪縣則被歸類在“相對較高”的風險指數。
除麥魯瑪縣外，西林市所在的馬里恩縣，克拉索普縣（Clatsop）和庫斯縣（Coos）在FEMA的風險指數中也同在“相對較高”的風險指數。
FEMA建立這樣的一個風險指數，以幫助社區確定和更新其緊急行動計劃，並確定資金和資源分配的優先次序。FEMA 的風險評級不僅只看自然災害發生的頻率以及程度，還包括“有多少人和多少財產受到破壞、人民抗災的承受力、地區對處理災害的彈性等等。因此在評估結果中，一些自然災害並不是最高發的大城市反而風險評估指數是最高。
在俄勒岡州，西部的大多數縣都屬於“相對溫和”的風險指數；東部的大多數縣則屬於“相對較低”或“非常低”的指數。
自2015年《紐約客》雜誌發表“超級大地震”一文以來，不少俄勒岡州居民就一直擔心大地震的出現。這篇文章詳細介紹了卡斯卡迪亞斷層帶可能在即將的未來，在本地區引發大規模地震和海嘯，並且提到：“我們的假設是，所有在5號州際公路以西的地方都會被嚴重破壞。”
但聯邦緊急事務管理局卻指出，對於居住在麥魯瑪縣的人來說，地震並不是最大的危險。估計“超級大地震”在未來50年發生的比率只有10-14%。
對麥魯瑪縣來說，最大的風險是火山爆發，風險指數是“極高”。其次才是地震及冰雪風暴，風險指數是“相對較高”。而高溫則是“相對適中”的風險，山火和強風只在“非常低”風險級別。
至於馬里恩縣，克拉索普縣和庫斯縣，在風險指數屬“相對較高”級別：
西林所在的馬里恩縣在地震和河流氾濫方面的風險等級為“相對較高”；
克拉索普縣在沿海洪水，河流洪水和海嘯方面處於“相對較高”的風險。在山泥傾瀉方面是“非常高”，地震方面則在“相對中等”的級別。
庫斯縣發生山泥傾瀉的風險“非常高”，而沿海洪水、河流洪水、地震和海嘯則“相對較高”。
據美聯社報導，在FEMA最高風險的名單中，首10個縣是洛杉磯、紐約的布朗克斯、紐約縣、紐約市金斯縣、邁阿密、費城、達拉斯、聖路易斯、加州的里弗賽德和聖貝納迪諾縣。
至於最安全的10個縣分別是，弗吉尼亞州Loudoun縣、佐治亞州Chattahoochee、阿拉斯加弗蘭格爾市和自治市鎮、德州Loving縣、夏威夷Kalawao縣、科羅拉多州Douglas縣、阿拉斯加Skagway Municipality、北達科他州Slope縣，阿拉斯加威爾士親王海德人口普查區、伊利諾伊州Brown縣。