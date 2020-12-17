本州已有首批醫務人員接受新冠疫苗注射



(本報綜述）周三早上，布朗州長舉行了新聞會，並在會上正式啟動本州的新冠疫苗接種運動，州長說：「這是我們大家都在等待的一刻，我們與站在抵禦病毒前線的醫護人員一起啟動了本州這具歷史意義的疫苗運動。」

參加疫苗接種儀式的有分別來自本州三家醫療機構的醫務人員。他們包括來自波特蘭的Legacy醫院和OHSU，及在Ontario市的St. Alphonsus 醫療中心的醫務人員，透過新聞發佈會的視頻在眾人的見證下，接受了首批新冠疫苗注射。同時全美首位接受疫苗注射訓練的牙醫，也在新聞會上為醫務人員打出第一針。

州長在會上說：「這班英雄為今次的疫情實在付出太多了，這從來都不是容易的。我們為此要向你們說多謝，多謝你們的勇氣，也多謝你們在過去多個月來肩負起服務州民的承諾！」

成為了首批接受新冠疫苗注射的人，醫務人員都表示對此感到興奮！

州長重申，需說疫苗是一個轉捩點，但在未能普及之前，州民仍需繼續堅守所有疫情的守則。

來自輝瑞藥廠的新冠疫苗已於周一（14日）早上7時送抵本州的Legacy醫院，隨後在周二收到疫苗的有俄勒岡醫科大學醫院（OHSU），Kaiser Permanente的機場道中心及位於Ontario市的St. Alphonsus 醫療中心。他們每家獲分發975劑，餘下的30,225劑疫苗將在本周陸續到步並分派到各家醫院，其中有10,725劑將送到專業護理中心。

另外，來自莫德納（Moderna）藥廠的新冠疫苗，已定於月22日和29日分批送抵本州。連同這兩批疫苗，衛生局官員表示，足夠為本州10萬人，每人注射所需的兩劑。

由輝瑞

德國BioNTech合作開發的新冠疫苗，在第三期臨床試驗中顯示其有效性高達95%，在大多數人中僅引起輕度至中度的感染和短暫的副作用。唯一嚴重的不適症狀，就是會有疲倦感，有3.8%的接種者出現症狀。

美國食品與藥物管理局（FDA）星期五（11日）批准可緊急使用輝瑞公司和BioNTech研製的新冠疫苗。這是這次百年一遇的全球疫情的一個重大轉捩點。這次疫情已經在不到一年的時間內奪去了近30萬美國人的生命，同時也對美國經濟造成了巨大傷害。

布朗州長說：“我們需要的幫助已到了！”州長強調政府會盡力確保受到新冠疫情影響最大的族裔群體，包括黑人、原住民、拉丁裔和亞太裔等，都能公平獲得疫苗接種的機會。

州衛生局局長艾倫表示：雖說疫苗是黑暗隧道中所見到的光明，但我們仍要停留在隧道中多數個月，所以目前來說，我們仍需要做好防疫本份，幫助我們的朋友、鄰居和自己保持在安全的環境中。

根據州衛生局的公平疫苗顧問委員會的建議，首批獲接種的疫苗的將會是直接與病毒有接觸的高危群，這包括醫院的職員、緊急醫療服務員及長期護理中心的職員和住客。接著是必要的工人（Essential Worker），然後到那些有潛在健康問題的人士和65歲以上的長者。至於普通市民，估計要到2021年的春天才有機會接種。

與本州疫苗接種計劃同時進行的還有聯邦政府的計劃，他們將與藥房如CVS，Walgreens和Consonus Healthcare合作，向俄勒岡州680多家長期護理機構提供現場免費疫苗接種。從12月21日開始的首三星期，將有22,425劑疫苗分發到專業護理機構，和80,000劑疫苗分發到輔助式生活公寓。