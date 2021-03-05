本州專家指輝瑞、莫德納、強生都是效率高的疫苗



（本報訊）俄勒岡州所提供的新冠疫苗共有三款：輝瑞、莫德納、強生。在俄勒岡醫科學院（OHSU）進行強生疫苗試驗的威廉·梅瑟（William Messer）博士說：它們都是高效疫苗。

研究報告顯示：強生疫苗的有效率為72%，而其它兩款疫苗則是94-95%。強生疫苗只需打一針，而輝瑞、莫德納兩款則要打兩針。

但是輝瑞、莫德納疫苗是在變種病毒出現前已進行了測試，而強生疫苗則在變種病毒流行的地區進行過測試，並顯示出接種過強生疫苗後再感染病毒的人士，出現的病徵都是較輕的。

梅瑟博士表示，三款疫苗都可挽救生命，並且對預防嚴重病徵的住院和死亡，三款疫苗均或多或少具有同等的效力。

本州有愈來愈多民眾接種了疫苗，而大多數的情況是沒有得選擇打那一種疫苗的。但自本市的超市藥房加入接種疫苗服務後，Safeway 和Albertson 超市的藥房是唯一讓民眾在登記時可選擇打兩針或是一針的疫苗。

首批強生疫苗已運到本州超市的藥房。由今天起，民眾就可到Safeway 和Albertson 超市的網站預約，並選擇想打的疫苗。

州衛生局局長在周三表示，本州提供接種疫苗服務的超市藥房數目大增，Bi-Mart在周四加入，而Walmart則在周末開始。

到超市接種疫苗，對普羅大眾來說是極之方便的，民眾可到 www.vaccinefinder.org 查看那一家就近的超市有關預約疫苗的最新情況。

今天的新增確診病例有392宗，有32人死亡；全州累計確診病例有156,673宗，死亡人數共2,284人。三縣城的新增確診情況：麥魯瑪縣有最多的52宗，華盛頓縣有34宗，卡加瑪士縣24宗。