本州將每周獲發最多8萬劑快速病毒測試劑

（本報綜述）今天（6日）布朗州長宣佈，本州每周將獲聯邦分派更多的新冠病毒測試劑，這讓本州每星期最多可進行8萬劑快速抗原檢測。這將目前俄勒岡州對新冠病毒檢測的能力提升一倍，而這檢測方法只需15分鐘就有結果。

州衛生局表示，加大病毒的檢測能力將有助找出更多的確診病患和追蹤病源，同時亦可讓更多州民，包括密切接觸者，也能接受病毒檢測；不像目前，只有懷疑被感染人士才獲檢測的機會。

新測試劑到步後將首先分發給受山火影響的長期護理設施，然後到那些感染率特別高的族裔社群，包括有色人種、部落民族、移居農民和其它弱勢社群等。州政府將增設檢測點和確保學校獲得更多的測試劑。

但州衛生局局長艾倫強調，提升病毒檢測能力不能解決所有問題，因為壓低病毒的傳播率不是增加檢測就能做到的。除了病毒檢測外，背後還需有強大的案例調查、聯繫追踪和隔離等。

雖然測試劑增多，但艾倫局長表示，這絕不能代替我們重開學校的標準。他再次重申，學校要安全重開，首先本州的新冠傳播率一定要大減。

而布朗州長也指出，在未來數周內，他們會重新審核州和各縣的學校重開標準。

近期本州的確診率有上升趨勢，州長表示這是預期中勞工節後會出現的情況。自8月31日至今，本州的確診率已上升了25%。艾倫局長表示，隨著天氣漸冷和雨季的來臨，民眾留在室內的時間會較多，這令到病毒傳播更容易。他指出，希望民眾關注在室內時，不要有多人的聚集，特別是在不通風的室內，並必需要戴口罩。他又強調通常這些社交活動都不是在商業地方出現的，多是在民眾的家中進行的。

艾倫局長再次提醒，州民應繼續戴口罩、避免參加多人的聚集、保持社交距離和勤洗手等。

州衛生局表示，近期死亡的數字較高，包括今天的9人在內，目前已有581名州民死於新冠病。今天的新增確診病例有301宗，令本州累計確診數目增至35,340人。

今天擁有最多新增確診病例的是俄勒岡大學所在的萊恩縣有52宗，其餘較多的分別有麥魯瑪縣51宗、馬里恩縣的34宗、華盛頓縣的30宗、卡加瑪士縣的28宗。