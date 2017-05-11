本州將成全美首發非二元性別駕照的州份

（本報綜述）俄勒岡州將成為全美首個允許州民在駕照及身份證，性別一欄填上“非二元性別”（NonBinary）的州份。

俄勒岡州雙性人組織表示，這項改變將能真正地表達這群人士的身份，並在要求下展示駕照時，更有安全感。俄勒岡州車管局（DMV）表示，他們並不反對有這改變，並已於去年夏天已宣佈會實施這項措施。

州政府在周三開會決定，如獲通過，新措施將最快在今年夏天實施，屆時，州民除了可在性別一欄填寫F（女）或M（男）外，亦可選擇X。

俄勒岡州基本權益組織發言人表示，有些人士並不認為自己是一名女性或是男性，今次車管局的建議令人感到興奮，因為這是一個重要的步驟來認識性別真實的一面。

去年麥魯瑪縣法院裁定一名波特蘭退伍軍人Jamie Shupe 非男非女，相信這是全美首例。Shupe 表示，美國的制度讓不少變性人、跨性人及非二元性別等非常規性別人士，只能選擇「男」或「女」作為自己的性別。這就等於混血兒被一出生就被認定為白種人一樣。

自Shupe 獲得勝訴後，法庭將法令送到車管局，但州車管局表示，他們不能向Shupe 更改性別一欄，他們需要時間來更新電腦軟件，在性別中加入“非二元性別”的選擇。

在本州，車管局這樣的改變是不用通過立法會批核的，因為州法例並沒有規定駕車人士選擇男或女。如車管局通過新措施，駕照持有人不需獲法院法令就可隨時更改性別，他們只需支付更新駕照費用。

根據一份由加州大學的Williams Institute 所作的調查報告，在俄勒岡州有約二萬名州民說自己是變性人。