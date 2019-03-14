本州太平洋海岸禁止捕撈刀蜆

（本報綜述）俄勒岡魚類及野生動物服務管理局上周五宣佈，在本州沿太平洋海岸的Clatsop 縣內多個海岸，全面禁止捕撈刀蜆。

Clatsop海灘是捕撈刀蜆的最佳地點，按計劃，捕撈刀蜆的活動應在上周五正式開始，但在最近的檢測顯示，這些附近一帶海岸捕獲的刀蜆持續發現高濃度軟骨藻酸，超過州政府規定的安全範圍，對消費者安全帶來嚴重危害。

政府發出的禁捕令範圍，包括由哥倫比亞河到海邊城Seaside的南邊；及由Port Orford 附近的Cape Blance 至加州邊界。

至於由Tillamook head 至Cape Blanco 的海灘仍可照常有捕撈刀蜆的活動。

軟骨藻酸是一種藻類代謝後產生的強烈神經毒素，會傷害人體神經。根據衛生局警告，消費者食用有毒螃蟹後，30分鐘至24小時內會發生嘔吐、腹瀉、腹絞痛、頭痛和眩暈等，數天後症狀逐漸消失。

俄勒岡魚類及野生動物服務管理局會繼續維持每月兩次的檢測，以確保民眾的食用安全。