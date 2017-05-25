本州大麻業欲擴展業務　開闢大麻吸食館

（本報綜述）本州的大麻業自去年州府通過娛樂大麻合法化後，可購買大麻的店舖隨處可見，並且為本州庫房，帶來相當可觀的收益。最近，州立法會的大麻監管聯合委員會又提出一極具爭議的題案──建議允許業內人士開闢大麻吸食館。

支持者表示，此舉將會刺激旅遊業，並給租客一個合法的地方吸食大麻。

因為根據於2014年由選民投票通過大麻合法化後，欲吸食大麻的租房者以及遊客卻無處可食。法例禁止人們在公眾場合吸食大麻，除非是私人住宅。如果房東禁止租客在出租單位內吸食大麻，或者是觀光客，他們均沒有一個合法的地方來吸食大麻。

波特蘭的大麻業顧問Sam Chapman表示，在現實中，吸食大麻的法例，令到一些不是住所業主的住客，或是與孩子同住，又或是住在政府資助房屋等人士，無法合法地享用大麻。因此，這些負責人的成年人沒有任何選擇只可以在公共場合使用大麻，比如在人行道上，公園裡或者是在汽車裡。

參議員Elizabeth Stenier Hayward證實即使大麻合法化，但還有不少少數族裔人士被起訴，指他們在公共場合非法地使用大麻。她表示，開闢大麻吸食館，將可緩解這個社會不公平的現象。

不過於此同時，反對該法案的一群人已經成立了一個委員會，試圖解決公共衛生官員所擔心的問題，包括大麻吸食館或許會使年輕人認為吸食大麻的正常的行為，並且帶來室內空氣的污染問題。

上週二，該委員會提出一項修正案，需要吸食館設於室外的露台上，有屏柵或隔板阻擋公眾視線，並禁止大麻業成員申請讓參與者能吸食大麻的活動許可證。同時開設大麻吸食館是必需要向市政府和縣政府申請牌照。儘管委員會作出了讓步，但公共衛生局的官員在周二的聽證會中仍提出了反對的意見。

俄勒岡衛生局的官員和流行病學家Katrina Hedberg指，二手煙的危害是眾所週知的，而吸食二手大麻也是有害的。比如菸草，大麻菸中亦含有致癌的化學物質，會對人體造成一定的傷害。她說：允許以社交形式吸食大麻，就像俄勒岡州多年來應對二手煙的成效的努力，出現倒退的危機。

Katrina又說，就算如建議中，大麻吸食館有屏柵或隔板與公眾格開，但在吸食館周圍少年，都能嗅到大麻的味道，而研究顯示在這讓環境的社區中，吸煙的青少年人數非常高。

Katrina 強調：「現在的社會慢慢將這些都正常化，但我們非常擔心給青少年帶來的影響以及危害。」