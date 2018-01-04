本州在處理性別方面　走在全國最前

（本報綜述）本州繼去年七月，讓申請駕照的州民，在性別一欄，除了男M或女F的選擇外，亦可填上二者都不是的X，今年一月一日起，州民更可輕鬆地在出生證明上更改姓名和性別。在處理性別方面，俄勒岡州的步伐走在全國最前。

根據政府的資料，所有在俄勒岡州出生的人士，從今年起，不用取得任何法院命令下，就可更改出生證明書上的性別和姓名。更改的人士，只需到俄勒岡州衛生局（Oregon Health Authority）網頁下載申請表，填妥並辦好公證手續後，連同35元費用寄回衛生局，一經批核，再付25元，就可拿到一份全新的出生證明了。

這項新法例是由本州的非營利性別平權組織所發起的法案。基本人權組織的主任Nancy 表示，這個簡化的流程，旨在為俄勒岡州的跨性別人士提供基本服務。Nancy 指，許多跨性別的人士，害怕通過之前的法庭程序，他們必需披露敏感的醫療和個人信息。如在他們的保險卡，駕照上能真實的反映出他們的性別，那就更方便他們找工作，找住屋或是取得醫療服務等。