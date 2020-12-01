本州因新冠病入院數字猛升 OHSU招募新冠疫苗3期臨床測試志願者
（本報綜述）本州疫情繼續嚴竣，隨著近期急升的確診病例，需要入院診治的病人亦在猛增。
州衛生局局長艾倫指出，目前新冠病毒在全州各地區的傳播速度較前快得多。由疫情開始到6個月時間，有25,000人感染病毒，到8個月時間才有50,000人感染。但目前，只需3星期時間，確診人數就已從50,000猛增至75,000。在剛過去的周末日，死亡人數亦已超越900這數字。
艾倫局長說：「如果人人都相信科學的證明而戴上口罩和保持距離的話，我們可以避免有更多人確診新冠病和死亡。加上已疫苗接種即將成為事實，我們是不能放棄的！」
根據衛生局的數字，在周日剛需入住治療的新冠病人有45人和另外10人需要入住加護病床。按這情況，醫院的床位很快就會住滿。
今天本州的新增確診病例有1,314宗，7人死亡；截止今天，全州總確診人數共75,431人，總死亡人數共912人。
今天有最多新增確診病例的分別是麥魯瑪縣320宗，卡加瑪士縣228宗，華盛頓縣202宗，馬里恩縣167宗。根據州長最新的疫情四級別，上述4個縣城都是在極高危級別。
另外，俄勒岡醫科大學（OHSU）現正招募3萬名波特蘭市居民參加試種新冠疫苗，該大學是本州唯一一家參與由牛津大學和阿斯特捷利康（Astrazeneca） 藥廠研發的新冠疫苗三期臨床測試，透過今次測試來評核疫苗的安全性和有效性。
OHSU表示，參加疫苗測試的志願者要在4個星期內接種兩劑疫苗。參加者必須是18歲或以上、未有懷孕、沒有疾病及之前未有確診新冠病，同時亦要求參加者住在距離OHSU的Marquam山/南海濱校舍1.5小時車程範圍內。在接種疫苗後，OHSU將連續觀察接種者兩年時間。感興趣參與的人士可撥電888-822-7839。