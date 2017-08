本州十家酒店因擅自取日蝕客戶的預定房間　被裁定須作出賠償

目前,與司法部門達成和解的酒店包括有,位於太平洋海岸林肯市的America’s Best Inn & Suites、Liberty Inn、Palace Inn and Suites、Sailor Jack’s Oceanfront Inn;在西林的Quality Suites、The Grand Hotel;在Albany市的Econo Lodge Inn & Suites;在Madras的Motel 6 Madras,在Prineville的Stafford Inn及在Baker City 的Super 8 Motel。其中在西林市的The Grand Hotel 需向22名客戶作主賠償,包括有來自日本及英國的觀日蝕客戶。

