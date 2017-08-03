本州十家酒店因擅自取日蝕客戶的預定房間　被裁定須作出賠償

（綜合報導）俄勒岡州司法部已經與10家俄勒岡州的酒店達成了和解。因為司法部門收到不少客戶的投訴說，他們本在一年前就早早地為了8月21日的日蝕做好提前預定酒店的準備，但誰知道不少酒店已經悄悄地提高價錢，又或是直接取消了他們的客房預定。

在此之前，美國司法部曾在今年7月早些時候表示，就有12家俄勒岡州的酒店正在與該部門合作，相討客戶投訴的最佳解決方案。

今年三月，波特蘭一家本地媒體進行了一項調查揭示，一些俄勒岡州的酒店是在意識到將有很多遊客來俄勒岡觀看日蝕之後，而隨意抬高價格和擅自取消客戶的預定。

美國司法部發言人Kristina Edmunson表示，每一家酒店都有不同的解決方案，但每一個被取消訂房或者被抬高房價的客戶都可以獲得500美元的賠償。

美國司法部門也表示，他們收到越來越多在日蝕期間，客戶對其客房的投訴。投訴原因包括客房的價格上漲了一倍，兩倍，甚至是三倍，或者有些黑心酒店直接取消了顧客的預定。

目前，與司法部門達成和解的酒店包括有，位於太平洋海岸林肯市的America’s Best Inn & Suites、Liberty Inn、Palace Inn and Suites、Sailor Jack’s Oceanfront Inn；在西林的Quality Suites、The Grand Hotel；在Albany市的Econo Lodge Inn & Suites；在Madras的Motel 6 Madras，在Prineville的Stafford Inn及在Baker City 的Super 8 Motel。其中在西林市的The Grand Hotel 需向22名客戶作主賠償，包括有來自日本及英國的觀日蝕客戶。

此外，Edmunson說，該酒店已向司法部門的消費者保護和教育項目帳戶支付了3500美元，來作為和解協定的一部分。

不過目前還不清楚Grand 酒店是否必須支付這筆費用，因為該公司取消了一些顧客的預定還提高價格，酒店的總裁拒絕發表任何言論。