本州勞工短缺嚴重 恐影響州整體經濟

（本報綜述）根據上周由州政府所發佈的數字，本州的失業率正處於歷史的新低點，並指出，全州有不少僱主均表示，要找工人實在不容易。

以波特蘭市北區一家鋼鐵廠為例，隨著全國的經濟正處篷勃之際，該工廠接到的訂單不斷有增，但卻找不到足夠的工人來應付這些訂單。他們的總裁表示，公司目前有50個空缺，他們付培訓中的員工每小時17元包福利的工資，但仍找不到工人，他們甚至想過從外州招聘，但目前波特蘭市的高企的房租，而增加外聘的困難。公司找不到員工，更不用說到擴展業務的可能性。

俄勒岡州出現勞工短缺，將有助減低失業人數，但經濟學家擔心，如招聘困難持續，這將會損開到企業增長的能力，從而長期影響到本州的經濟問題。

根據一份俄勒岡州勞工部向本州5,100家企業進行了調查的報告，僱主指出有不少應徵者不被錄用的主要原因分別有：不可靠、沒有特別技能的證明、未能通過藥物測試等。而報告中指出本州最缺人手的行業及其平均時薪如下。去年，本州的中等平均時薪為18.59元。

一． 貨車司機，時薪：20.27元

業內有85%的僱主表示請人有困難，主要因為司機必需領有商業駕照，並且有同樣的工作經驗。

二．木匠，時薪：20.81元

僱主表示，應徵者大多不會自己開車到工場，或是未能通過藥物測試。

根據調查，未能通過藥物測試是一個相對不常見的不獲僱用原因，這僅佔難以僱用情況的4%，但這比2013年至2016年的調查高出2到4倍，而本州是在2015年7月開始實行大麻合法。

三．家護人員，時薪：11.46元

這是又一個行業，出現應徵者多未能通過藥物測試，和沒有駕照的問題。

四．建造業工人，時薪：14.70元

僱主表示，有經驗的工人都已有工作。本地缺乏合資格的工人，而曾聘用這些不合資格工人的經驗證明他們都是不可靠的，僱主們已向外州輸入勞工。

五．農場工人，時薪：12.51元

這是一個經年均難以填補的位置，因為收入相對較少而且工作通常是季節性的。 此外，報告顯示更嚴格的移民政策正在加劇這行業的勞工短缺問題。

六．廚師，時薪：12.61元

餐館是另一個相對工資較低的行業，請人困難的地方是廚師的工作時間。報告指，廚師這行業中有78%的空缺是不容易找到工人的。