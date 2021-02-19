本州出現首名死於新冠病毒嬰兒
（本報綜述）州衛生局在今天公佈的新增新冠死亡數字6人中，其中一人是一名嬰兒，成為本州最年輕的新冠病患者。在此之前，本州最年輕的新冠病死者是一名19歲的少年，來自馬里恩縣。
根據州衛生局的消息，這名來自Umatilla 縣的嬰兒本身健康是有問題的，他在在1月17日確診，同日死亡。
州長特別發聲明，州長指出在過去近一年時間內，我們一起努力保護我們至親的生命，失去了一個這樣細小的生命，對嬰兒的家人來說，是一個悲劇，並向該個家庭送上慰問。
在俄勒岡州的紀錄中，9歲及以下感染新冠病毒的兒童，約有7,000人，其中只有89人需要入院診治。
州衛生官員兼州流行病學家西德林格博士在一份聲明中說，與成人相比，兒童感染新冠病毒而病情嚴重的可能性較小。而因感染新冠病毒而死亡的嬰兒更是“極為罕見”。
西德林格博士重申，兒童感染病毒而病情嚴重的風險仍然存在，因此鼓勵父母們繼續為出現病症的子女尋求緊急救治。這些症狀包括呼吸困難、突發性知覺混亂、嘴唇或面部發紫、異常疲倦、或者胸痛或胸腔緊縮等。
今天（18日），本州新增的確診病例有466宗。有最多確診病例的是麥魯瑪縣66宗、華盛頓州54宗、馬里恩縣46宗、萊恩縣41宗、卡加瑪士縣33宗。
截止今天，全州累計確診病例有151,713宗，死亡人數有2,149人。