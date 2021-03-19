本州五月1日起全民均可接種疫苗
（本報綜述）俄勒岡州將配合拜登總統的要求，在5月1日開始，所有成年人均合資格接種疫苗。
拜登總統11日向全國發表電視談話，紀念全美因新冠疫情而封鎖一周年，他在演說中宣佈，所有美國成年人將可在5月1日前接種疫苗，且可望在今年7月4日國慶日前恢復正常生活。
之後，俄勒岡州布朗州長表示，本州不會跟從總統的要求，繼續維持原來的時間表，至7月1日才開放給所有成年人接種疫苗。
在周三（17日），俄勒岡州衛生局長帕特·艾倫在一個電台節目中卻證實俄勒岡州會跟隨總統的命令。他說這改變是跟疫苗供應有關，而疫苗的供應一向都是由聯邦控制的。
州長和衛生官員對總統所定出這“大膽”的時間表時均表讚揚，並指出，在沒有保證將有額外疫苗發送到各州之前，本州無法承諾能跟隨總統的時間表。
艾倫局長說：“我們知道前任政府曾發宣佈過類似的消息，但卻做不到。”
布朗州長和艾倫局長都稱讚拜登比特朗普的政府更值得信賴。特朗普衛生官員曾承諾增加本州的疫苗供應量，於是州長在一月份曾短暫開放了接種疫苗的資格。但兩天後，她不得不取消原來的計劃，並要再度限制接種資格。
艾倫局長表示，在拜登宣布為了達到5月1日的目標，就必需要將本州疫苗供應提高一倍，目前本州每星期獲分配20萬劑疫苗。之後局長修改了自己的估算，並說每星期如獲分配到30萬劑本州就能達標。並指出，如州政府不能配合拜登目標，就可能會影響本州的疫苗供應量。
衛生人員知道這消息後都表示興奮，在俄勒岡會議中心大型疫苗接種場的工作人員表示，他們希望在3月底前，能將每小時的接種劑量由目前的850加大至1,100劑，來配合新的接種目標，並且改善目前不足夠疫苗應付民眾要求的情況。
局長亦指出，衛生局正在探討將前線工作者和年青病患者的接種日期推前，目前這群組的接種日期是在5月1日之前。
根據州衛生局的數字，今天本州的新增確診有393宗，4人死亡。截止今天，全州累計有160,622宗確診病例，2,353人因這病而死亡。三縣城的新增確診數字：麥魯瑪縣66宗，華盛頓縣45宗，卡加瑪士縣21宗。
目前需留醫診治的共有116人，其中有38人需入住監護病床。
疫苗方面，本州已獲分派的疫苗總數有180萬劑，已接種的劑量有141萬多劑。