本州七所公立大學下學年度加學費

（本報綜述）本州七所的公立大學，因教學成本增加，再加上未能受惠於州政府早前通過的20億教育經費，所以日前宣佈，將如下學年度加學費。

布朗州長對此表示不滿，雖然她一直在州議會中為這七所大學爭取更多的經費，從而避免出現加學費的情況，但至今仍未能成功，導致大學生要支付更高的學習費用。

州議會建議本州的高等教育下兩年度的預算為8.37億元，較上兩年度的預算減少了一億元。俄勒岡大學已表明，該校需要最少1.2億元的經費才能將學費加幅維持在5%以下，在現今的情況下，俄勒岡大學將下學年的學費上調6.5%。

按照法例，州的公立大學如要增加學費，加幅在5%以上是必需要經過高等教育委員會的批准。這委員會已於上周開會批准加幅，委員表示，他們很不願見到這加幅，但在目前的財政狀況下，這是唯一的方法。

俄勒岡大學的（University of Oregon）發言人表示，目前該校正處於極具挑戰的財務問題，因為國際學生的減少，加上教職員的健保和退休成本均在上漲。

至於早前宣佈決定加學費11%的波特蘭州立大學（Portland State University）雖然最終宣佈只加4.97%，但該校仍要面對1,860萬元的赤字，估計裁員，減課程是在所難免的。

早在30多年前，州政府支付每所公立大學三分之二的營運費用，所收的學費則用來支府餘下的三分之一。隨著處於多年經濟不景氣和連場的赤字下，州政府已無法按這比例撥款予這七所公立大學。