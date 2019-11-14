本地95歲華裔老兵獲頒《國會金質勳章》

（本報訊）一位曾於第二次世界大戰為美國在歐洲服役的華裔老兵Fred Cheong Lee 上周日，在親友們為他準備的95歲生日慶祝會上，接受了由美國國會頒發的《金質勳章》，成為了他一份難忘的生日禮物。

去年12月20日，特朗普簽署了《二戰華裔老兵國會金質勳章法案》，向參加過二戰的美籍華裔老兵追贈國會金質勳章，以表彰他們在二戰中的貢獻。早前同源會呼籲各界協助找尋華裔老兵，希望尚在人世的，都能親身獲得這殊榮。

Fred Cheong Lee出生在波特蘭市，現年95歲，現居比弗頓市。在生日會上，當國民警衛隊的William 軍將一張獎狀交到Fred 的手中時，Fred說， 在當年參軍的三年多期間，他從未親自見過一位將軍，當時他是負責繪製地圖的，第二次世界大戰中的著名將領均靠著他所繪製的地圖，走過法國和德國等地，最後將納粹軍迫退到柏林。

Fred 表示，在從軍期間，他雖未有與將軍面對面的機會，但每天卻要向他的座駕行禮，Fred 說他喜歡這樣，因為他知道將軍帶領軍隊作戰的辛苦。

在日本人於1941年12月7日偷襲珍珠港後，正式將美國捲入第二次世界大戰，當時他還差一個月就到17歲，並在俄勒岡州立大學就讀，但Fred 希望能為國家效力，於是在1942年11月10日，18歲生日的那天正式加入軍隊。當日，《排華法案》尚未廢除，全國都對亞裔美國人有歧視和偏見。Fred 被告知要到波特蘭市的中國領事館領取一張證書並要經常攜帶在身，以證明他不是一名日本人，免得被拉入集中營。

Fred 於1946退役後，繼續進修並取得碩士學位，隨後加入美國陸軍工程兵團，對工程極感興趣，期間他曾志願到中國找尋和拆解未爆的炸彈，但最後未被取錄於這項極危險的任務。他笑說，也沒所謂，因為他已見得太多了。

中國公民和華裔美國人在戰前都面臨著種族主義和歧視。1882年的《排華法案》等法律禁止中國公民入境和入籍。特別是入籍，其中40%的華裔軍人都不是美國公民，雖然沒有公民身份，但他們仍然為美國國家效力，他們仍是愛國，有勇氣，並對國家忠誠。

到今天，在不少團體如同源會的努力下，終於能為這班老兵討回公道，得到政府認可他們當年對國家的貢獻。Fred 將於明年，連同其它還在世的老兵們，到華府正式授勛。

近年來，美國國會已先後通過法案，授予日裔和菲律賓裔二戰老兵國會金質獎章，表彰他們在二戰中所做的貢獻。終於在去年，美國國會才把獎章正式授予華裔二戰老兵。目前大概只有幾百位華裔老兵尚在人世，他們幾乎都已愈90甚至百歲高齡，而他們每一位的貢獻都應該得到國家的認可。

美洲同源會是這推動「華裔美國二戰老兵認可項目」法案其中一機構。美洲同源總會兩年多前更發起創建美國華裔二戰老兵的數據庫，目前已經整理覈實了大約1.8萬名老兵的信息。同源會指出，這已是久遺了的榮耀，要經過這麼長的時間，這班忠心的軍人才獲得認可，大家才有機會慶祝美國“最偉大的一代”的勇敢男士和女士們。