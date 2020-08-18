本地著名景點：麥魯瑪瀑布重開

俄勒岡州著名的旅遊景點，麥魯瑪瀑布在疫情下關閉了好一段時間後，現已於上周正式重開，到訪的遊人必須能保持社交距離和戴口罩。

森林局將分期實施安全措施，限制遊人數目。在同一時間內，最多只允許300人在景點內。

在重開的首階段，採取先到先得的措施，開放時間由上午9時至下午6時。遊人到步後要先登記，並在停車場與瀑布底部的觀景台之間排隊等待入內，在排隊其間必需能保持社交距離。

經過兩到三星期後，如第一階段能順利進行，就能進升到第二階段。在這階段將使用網上取票方式，每小時允許300遊人入內，遊客必需要在參觀日期最少一天前預約。

附近的Benson 橋和上瀑布頂的步行徑仍會關閉，至於旅館及遊客中心則開放。

除了麥魯瑪瀑布外，州運輸局亦開放由新娘面紗瀑布（Bridal Veil） 至Ainsworth 一段的哥倫比亞歷史公路（Historic Columbia River Highway）。在這條公路上的麥魯瑪瀑布停車場和沿路的不少景點和小路將仍是關閉。至於在84號公路的停車場，只會開放東行入口，當停車場全滿後，東行入口大門也會隨時關閉。

沿這一帶開放的旅遊景點還有Sandy River Delta、Wshkeena Falls 、Angel’s Rest Trail和州立公園Ainsworth的野餐區等，但這些景點的停車位置都有限。

森林局提醒遊人，景點內的衛生間只能提供有限的服務，並且務必要保持距離和戴口罩。希望民眾能在安全的情況下，欣賞景色怡人的美麗風景。