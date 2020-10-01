本地華人社區向蘭蘇園捐款　協助花園過渡疫情



（本報訊）9月26日在蘭蘇園，就中國聯誼會捐贈款項予蘭蘇園而進行了一個簡單而隆重的捐獻儀式，是日出席者包括：蘭蘇園董事局主席鄭永明、前中國聯誼會會長李世斌、蘭蘇園董事局成員許張淑儀、波特蘭蘇州姊妹市協會主席吳志承、中國聯誼會副會長汪洋、英特爾華人員工聯盟主席張炯、蘭蘇園代總監Jane DeMarco和蘭蘇園發展主任Vanessa Abahashemi等。

儀式開始，蘭蘇園董事局主席鄭永明先為大家介紹出席的各來賓，及感謝中國聯誼會的慷慨解囊對蘭蘇園的支持。接著是支票遞交儀式。

中國聯誼會會長李世斌為大家講話時說道這捐獻不只出自中國聯誼會的，而是來自俄勒岡州25個華人團體的。李世斌指出，自新冠疫情在中國發生開始，他們已募集捐款，購買防疫裝備，支持武漢抗疫；到俄勒岡州出現疫情後，他們轉移幫助本地社區，曾為本地醫院、消防局、警察局、庇護中心、老人中心等派發口罩、手套、洗手液，甚至給婦女和兒童提供食物等。李先生又指出，蘭蘇園不單是一個欣賞漂亮景色的地方，在此還可找到我們的根。李世斌說：當在街上看到蘭蘇園的四面牆，就有回到家鄉的感覺；到踏入蘭蘇園的一刻，就如回到家中一樣。

李世斌特別指出，對中國人來說，目前正處於困難時期，除了新冠疫情外，中美關系是數十年來降至最嚴竣的水平，華人社區包括蘭蘇園在內，均要面對很多的挑戰，而華人社區一直會在背後支持蘭蘇園。而蘭蘇園在疫情影嚮下而閉門，因而收入大減，這就是他們今天在此的原因。

蘭蘇園代總監Jane DeMarco表示之前因疫情而閉門，就算重開也有限定入埸人數的，已經減少了大約七成的收入。今天收到這支票

蘭蘇園來說，實在是一個支持和鼓勵。

儀式後，蘭蘇園董事局主席鄭永明接受本報訪問也表示蘭蘇園在今年三月因疫情關係被迫關閉，直到九月重開。重開後遊客也不很多，令到花園一度出現財政上的困難，幸得到各界的捐款支持和政府提供的補助，幫助蘭蘇園渡過難關。鄭永明主席最後也作呼籲，希望波特蘭的華人社區多多支持，蘭蘇園是目前在中國以外難得的一個中國傳統的花園。鼓勵華人到來欣賞景色和支持花園，讓中國傳統能在此繼續承傳下去！