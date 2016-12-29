本地華人向Division 汽車意外遺孀節日送暖 首批善款共2,346元已送到張太手上　以解燃眉之急

（本報訊）自意外發生後，不少本地華人都伸出援手，紛紛捐錢，希望能助張榮照的遺孀渡過難關，連日來讀者及善心人士紛紛將善款交到波特蘭新聞辦公室及代收點威捷中心，波特蘭新聞亦已將首批善款，合共2,346元親自送到張太（譚金美）的手上。

12月7日，Division 街在不到三小時內發生了兩宗汽車撞死路人的意外，其中一名是65歲的華人張榮照，事件牽動了不只華人社區，亦牽動了不少關注Division 街路人安全的組織和人士。海爾斯市長在得悉車禍後立即致電波特蘭運輸局查詢該局在翡翠區及Division 中途區的交通安全工作的進度，並表示趁他在還有不到一個月任期內盡量幫助這兩區；運輸局亦順勢提前遞上要求撥款30萬元作為教育少數族裔社區有關交通安全的知識。結果，市長及市議員們在聽取了兩區的代表和來自華人社區的代表在21日舉行市議會的見證後，一致通過批出撥款，希望在等待所需的工程期間，能透過教育居民來減低路人交通意外。

27日早上，波特蘭新聞代表及華人社工廖懷澤再臨張家，並在廖懷澤的見證下，張手頭上收到的善款全數交給張太。

張太非常感激善心人士的幫忙，她說大家都不相識，竟然願意出手相助，她又感觸地說想不到自己要人「接濟」，但目前的環境卻不由得她選擇。

善心人士當中，包括有來自多個華人社團的，如海宴公所、龍岡公所、協勝公所等。另外，張先生工作的黃上皇酒樓員工們亦紛紛捐助張家。

本市的華人慈善機構華賢勵志基金會亦積極為張先生的後事作安排，中華會館捐出墓地，目前還須等候證件協助張先生還在中國的兒子盡快獲得簽證到來見父親最後一面。

如讀者有意捐款，幫助這家庭解決目前的困境，可將善款寄到本報（8733 SE Division St., #210, Portland OR 97266），支票抬頭請寫PCT(波特蘭新聞) 並註明給張家的善款，及留下名字；又或將現金或支票親自交到波特蘭新聞辦公室（周六、日休息）或威捷中心（一周七天營業），但必須留下捐款人姓名，本報收到善款後，定會逐一刊登善長名字在本報內，以供查閱。

截至12月28日本報共收到善款3,296元。

由12月22日至12月28日波特蘭新聞收到的善款名單如下：

張義 100

余琦 200

李杰泉 100

陳華灼 50

楊景昌 50

譚尚武 100

無名氏 50

趙錫業 100

ABC 海鮮 200

甄文玉 250

Yao Jun He 50

劉景芬 50

李氏 20

良景 30

黃紹文 100

正藝裝修容鈞武 200

無名氏 50