本地电视台FOX12为明日《狗年旺旺迎新春》报道

报道网址：http://www.kptv.com/clip/14114749/on-the-go-with-joe-at-chinese-new-year-cultural-fair

http://www.kptv.com/clip/14114752/on-the-go-with-joe-at-chinese-new-year-cultural-fair

动员社区数百人的《狗年旺旺迎新春》一切已准备就绪，将于二月十日（星期六），由上午十时至下午五时，假座俄勒冈会议中心，展览厅B内举行。隆重的开幕仪式将于中午十二时举行，届时来自市政府、县政府、各赞助商及波特兰新闻，将联同祥狮金龙一同向观众送上祝福。

参与活动的宾客均有机会可以参与玩游戏或者抽奖环节，赢取《西游记女儿国》电影票！

大会呼吁观众们，多利用大会为您们预备的免费巴士往来会场，这可省却找停车位的烦恼。穿梭巴士由早上九时半开始，约每半小时一班；最后从会议中心回程是下午五时。上车点在东南区的东港商场（Eastport Plaza），美国银行（Bank of America）附近上车，观众可将车停泊在商场停车场内。

如此精彩的节目安排，欢迎大家预留时间，到时入场观看精彩的演出。门票每位九元（大小同价，三岁及以下免费入场），观众可于今天前（2月10日）到威捷中心（黄上皇酒楼旁）购买预售优惠票，每位六元。详情查询，请电503-771-9560或503-380-8788。

观众亦可到波特兰新闻网页www.portlandchinesetimes.com，脸书页www.facebook.com/portlandchinesetimes，微信页pdxnow 今日波特兰，下载三元优惠券到会议中心现场购票。（下图所示）

波特兰新闻祝大家狗年旺旺 生意滔滔！

我们会场见！