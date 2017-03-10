本地僑領梁李新楠女士與世長辭　享年95歲 本周六舉行追思禮拜

（本報訊）本地僑領梁李新楠女士於2017年1月31日與世長辭，享年95歲，她見證著波特蘭華人社區發展歷史90多年，被稱為是本地華人歷史專家。梁李新楠女士的離世，對波特蘭華人社區及波特蘭主流社區，實在是一大損失。

梁李新楠女士於1921年11月4日出生於Tualatin，是家中最小的，兩歲開始，家人遷移到波特蘭市並居住在唐人街近20年時間，她算是1920年代最後一批在唐人街長大的美藉華人，對當時華人社區所發生的事情瞭如指掌，原因是她就是其中一份子。例如她曾寫過有關1920年代華人就已參加波特蘭的玫瑰節巡遊，因為她就坐在當時的其中一輛花車上。

梁李新楠女士的生活自少就已環繞著華人，而她就一直服務本地的華人社區，而未有一刻停下來。她曾在1937-39年獻唱粵劇籌款予中國抗戰。台灣僑務委員會曾委任她為僑務委員四年之多；亦曾因為努力服務華人社區的長者們，而被前本州州長Barbara Roberts指派出任俄勒岡州長者服務委員會委員達八年時間。

梁李新楠女士與砵崙中華會館的淵源極深，在她五歲時就開始與砵崙中華會館一起成長，她參加中華學校學習中文，是會館舉辦的醒獅團和功夫班的首名學生。她擔任砵崙中華會館董事局成員超過40年，由2003年至離世前，她是砵崙中華會館的顧問。在1980至1990其間，梁李新楠曾組織過一隊年輕的女表演團，並親自縫製所有演出服飾。她發起設立中華會館博物館，並紀錄了不少華人社區重要人物的故事，被稱為波特蘭唐人街的活歷史書。另外，梁李新楠亦對本州多個歷史和文化項目作出過貢獻，惠及整個俄勒岡州的州民。

她與丈夫George Leong育有三名子女，夫婦二人是波特蘭－高雄姊妹市龍舟比賽及華埠牌樓的發起人之一。

早在1970年代，梁李新楠女士意識到再沒有人能以親身的經歷來講出華人在本州的歷史事跡，所以她開始專於將她所經歷的一切全部紀錄下來，目前有些資料正在俄勒岡歷史協會內展示。

梁李新楠的家人在周六（11日），由上午10時半至下午1時為她舉行一場追思禮拜，地點在Southwest Bible Church (14605 SW Weir Rd., Beaverton) 。家人婉謝各界贈送鮮花或花圈，希望親朋能取而代之，捐款至

Portland Chinese Scholarship Foundation（波特蘭中華獎學金）

George and Mary Leong Memorial Scholarship Fund（梁李新楠與丈夫的紀念獎學金）

捐款地址： 1941 SE 31st Ave，Portland OR. 97214

聯絡人：Sarah Leong Chung at *protected email*

Chinese Consolidated Benevolent Association（砵崙中華會館）

CCBA History Museum OR CCBA Language School（歷史博物館或中華學校）

捐款地址：315 NW Davis, Portland, Oregon 97209

聯絡人：Janet Lee at *protected email*

Southwest Bible Church, Childrens’ Sunday School

In Memory of Mary N. Leong

捐款地址：14605 SW Weir Road, Beaverton, Oregon 97007