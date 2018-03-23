本周六　全美多地將遊行抗議槍支暴力 波特蘭市遊行上午10時開始市中心舉行

全美多地民眾將於本週六參加「為生命而遊行」（March for Our Lives）的活動，抗議槍支暴力，表達對加緊控槍立法的訴求。俄勒岡州多個城市亦響應，波特蘭市的由上午10時半開始在市中心的North Park 公園開始遊行到先鋒廣場，然後在那裡舉行集會。在西林市的遊行於早上11時在州政府大樓前集會。

估計，當日最少有五千名學生一起走到波特蘭市中心，這是繼本月14日全美學生走出教室行動悼念本年二月十四日在佛羅里達州中學槍擊案中無辜喪命的17名學生的下一論行動，全美學生都團結起來集體罷課，呼籲國家加強槍枝管制。

活動的主辦單位成員都是高中學生，他們表示，今次行動的訴求是學校要有安全的環境。希望透過行動引起國會及各地社區對校園槍支暴力事件的關注。

本地有名的樂隊將免費在活動中獻唱以示支持，而Lfty 公司則會義載參加遊行的人士到示威場地。

學生們表示，單在今年已有數宗校園槍擊案，但政府卻還沒有採取立法行動去保障學生的生命。學生呼籲所有關心學生安危的人士，都能出席周六的活動，一起要求國家加強槍枝管制，阻止再有不幸事件發生在自己所愛的親人身上。

周六的遊行在進行時，市中心的交通將受到影響：

主辦單位和波特蘭運輸局鼓勵所有參加遊行的人士盡量使用交通公具到達示威場地，而在安排遊行路線時亦盡量減低對市民的影響。屆時以下的路段將被封：

－ 上午10:30至中午 Broadway 街至第九街的一段Burnside 街

－ 上午10:30至中午 Burnside 街至Yamhill 街的一段Broadway街

－ 整個North Park Blocks 會封路

－ 警方會按當時遊行群眾的多少來進行交通管制，當日駕車到市中心的人士應準備隨時會延誤的情況。