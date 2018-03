本周六　全美多地將遊行抗議槍支暴力 波特蘭市遊行上午10時開始市中心舉行

全美多地民眾將於本週六參加「為生命而遊行」(March for Our Lives)的活動,抗議槍支暴力,表達對加緊控槍立法的訴求。俄勒岡州多個城市亦響應,波特蘭市的由上午10時半開始在市中心的North Park 公園開始遊行到先鋒廣場,然後在那裡舉行集會。在西林市的遊行於早上11時在州政府大樓前集會。

