未完成人口普查？普查員將親身送上普查資訊包到你家門



俄勒岡州的完成率只有61.5% 未填寫的人士馬上行動

（本報訊）因為新冠疫情的出現，原定的2020人口普查活動幾乎全部停頓下來，連時間表也全部推遲，現時截止日期已延至10月31日。隨著疫情有好轉，人口普查的外勤工作亦開始恢復了。

人口普查的工作未完全受到疫情的影響，在多州頒下的居家令下，最多民眾採用的填表方式是上網，另外就是打電話或是郵寄。唯一受到影響的就是由外勤人員探訪未有填表的住戶協助他們完成普查。這項操作對於確保所有社區的完整和準確計數至關重要，這有助於每年分配數千億美元的公共和私營部門支出。

針對那些未有填表的家庭，這包括那些使用郵箱，或最近受到自然災害影響的地區等，從5月11日起，人口普查局將派出普查員上門，確認或更新住戶的實際地址，他們 會穿上由政府提供的個人防護裝備，並遵守社交距離的規定。普查員會在住戶門口留下一個人口普查包，裡面有人口普查邀請信、問卷和回郵信封，還包括上網或電話方式回答人口普查的資訊。人口普查局呼籲收到人口普查包的民眾，使用問卷包內附上的人口普查ID，並儘快回答問卷。

俄勒岡州大約有超過27,229個住戶會收到由人口普查員親自遞送的人口普查問卷。

截止5月11日，全美總體自主填表百分比58.7%，俄勒岡州的自主填表百分比有61.5%，比全美的數字略高，但與全美最高自主填表率的明尼蘇達州69%，俄勒岡州只排在全國的第18位，州民仍需努力。 在本州截止5月11日的一些數字：

本州三大縣城的自主填表率：華盛頓縣的69.8%（第一），Clackamas縣的68.3%（第二）和麥魯瑪縣的65.6%（第五）。

最高自主填表率的城市：

第一是：King City 82.2% 第二是： Marywood Park 81.9% 第三是：Johnson City 78.3%。

至於最多華人居住的城市：第八位：Lake Oswego 73.6%，第20位：Happy Valley 69.9%，第28位：比弗頓68.1%，第36位：波特蘭66.2%。

2020年人口普查是什麼跟我有甚麼關係？

美國憲法要求每十年展開一次人口普查。普查結果會被用於確定每個州在美國眾議院中的席位、劃分投票區界限和定逾6,750億美元的聯邦資金每年如何在社區分配使用。其中最大的項目包括了醫療補助計畫 (低收入戶的醫療保險)、聯邦老年醫療保險 (藍白卡醫療保險)就佔了三項、營養補助計畫(食物劵)、高速公路與道路計畫、小型商業貸款、低收入戶房屋貸款、租房補助計畫 (Section 8)、小孩醫療保險計畫(CHIP)、學生助學貸款與獎學金、公立與私立學校資金。看到以上的項目就知道今天不管我們是幾歲的人都會受到人口普查數據的影響。

俄勒岡州在2010年的人口普查時只有四分之三的人口回應了普查。根據喬治·華盛頓公共政策研究所的報告顯示，如果2010年人口普查中俄勒岡州的人口數少報了百分之一，那麼在2015財政年，俄勒岡州的聯邦撥款將損失4,480萬美元。所以2020年的人口普查將為未來十年俄勒岡州將取得的資源最重要的數據!

破解人可普查的謠言

相信你應該有聽過以下有關人口普查的謠言。

謠言一、聯邦政府與海關和移民執法人員會使用人口普查信息來跟踪非法移民的人員。

正確信息：美國人口普查局依法保護您的信息。人口普查局不得以任何可能識別您或您住戶的方式發表您在表格中所填寫的答案。

《美國法典》第13章保護您的所有個人信息的保密性。違反受訪人保密性是聯邦犯罪，會受到嚴厲處罰，包括在聯邦監獄最高達五年的監禁、最高達$250,000的罰款，或二者併罰。只有經授權個人才能查閱儲存的數據，您向人口普查局提供的信息僅限由少數經授權、並宣誓終身保護您的個人答案的保密性的人才能使用。政府機構或法院不得根據您的回答作出對您不利的裁決。

謠言二、你要填寫人口普查表才可以拿到你的 $1200補貼金或者填寫人口普查表會影響我的補貼金!

正確信息： 您的答案不能用來影響您獲得任何政府福利（包括任何補貼金）的資格。人口普查局受《美國法典》第13條的約束，以使您的信息保密，您提供的答案僅用於數據統計。

謠言三、四月一日是人口普查日，現在早過了四月一日所以我不能填寫人口普查表了!

正確信息：4月1日是普查日，這是2020年普查的關鍵參考日期，而不是截止日期。我們用這一天來確定誰被計算在2020年人口普查數據內。當您做出回應時，您會告訴人口普查局2020年4月1日的住所，其中包括通常在您家中生活和睡覺的每個人。您可以在該日期之後回覆。在新冠狀病毒之前的截止日本來是七月底截止，現在已經延到十月底截止。

我要如何填寫2020人口普查?

以下有三個方法可以填寫人口普查表:

1. 上網填寫 (網站是簡體中文)

https://2020census.gov/zh-hans.html

可參考在線完成 2020 年人口普查的視頻指南 (普通話) https://youtu.be/4OuyIsK3k-k

廣東話視頻 https://youtu.be/2TokoBPta4A

2. 打電話到人口普查中心回答人口普查問題

-國語/普通話專線 844-391-2020

-廣東話專線 844-398-2020

3. 紙版填寫，如果您尚未填寫普查表您應該在郵件中取得了紙版的人口普查表。