未來你吃到的肯德基炸雞塊可能是打印出來的！ 肯德基開發3D生物打印炸雞塊

（本報綜述）為了尋找肉類的替代方案，肯德基宣布與俄羅斯3D生物打印公司合作，以「未來肉」為概念核心，試圖在實驗室中開發新的生物打印技術，利用雞肉細胞和植物材料 生產出更環保的雞塊。

簡單來說，如果這項實驗成功，未來的肯德基店裡，你吃到的炸雞塊可能不再是從雞身上剁下來的肉塊，而是直接由3D打印機“打印”出來的雞肉。

在肯德基的努力下，未來嘴里外皮酥脆、內里香嫩多汁的炸雞塊的製造過程，很可能不再需要有肉雞因此喪生。 聽起來是不是很酷？ 環保又美味，而且生物打印可以擺脫雞的生長、宰殺與運輸等一大批流程，做到“無中生雞”，非常有科技範。

肯德基宣布與俄羅斯3D生物打印公司3D Bioprinting Solutions合作，將推出史上第一款利用雞肉細胞、植物原料製作的人造炸雞，期望能在今年秋天進行最後測試。

肯德基表示，這是他們邁向「未來餐廳」創新理念的其中一步。 隨著時代演進，人們對食物營養及健康的生活型態日益講究，並且環保意識的崛起，讓更多人開始追求肉類的替代方案，因此他們才希望合作夥伴能夠以「設計未來肉」為 出發點，打造出比傳統肉類更環保，且味道與外型皆與肯德基炸雞塊相似的產品。

為了實現這個目標，肯德基也為合作夥伴提供一切所需的元素，包括調味用的香料及麵包粉等秘方材料，力求還原出市售炸雞塊的風味與口感。

3D生物打印的主戰場其實是醫療領域，可透過生物墨水（bioink）打印各種身體組織甚至是器官，具有極大的應用潛力；但現在已漸漸超出醫療用途，開始有企業嘗試藉此生產 食物。

3D Bioprinting Solutions創辦人尤瑟夫． 克蘇阿尼（Yusef Khesuani）表示，3D生物打印技術原先多使用在醫學領域，如今在肉類等食物生產領域也越來越受歡迎，「未來這項技術的發展，會讓3D打印肉類 變得更普及，我希望與肯德基合作開發的技術，能夠加速培養肉進到市場上。」 a temporary preview link that will expire after a short period.Close

未來你吃到的肯德基炸雞塊可能是打印出來的！ 肯德基開發3D生物打印炸雞塊！

在肯德基的努力下，未來嘴里外皮酥脆、內里香嫩多汁的炸雞塊的製造過程，很可能不再需要有肉雞因此喪生。 聽起來是不是很酷？ 環保又美味，而且生物打印可以擺脫雞的生長、宰殺與運輸等一大批流程，做到“無中生雞”，非常有科技範。

肯德基宣布與俄羅斯3D生物打印公司3D Bioprinting Solutions合作，將推出史上第一款利用雞肉細胞、植物原料製作的人造炸雞，期望能在今年秋天進行最後測試。

肯德基表示，這是他們邁向「未來餐廳」創新理念的其中一步。 隨著時代演進，人們對食物營養及健康的生活型態日益講究，並且環保意識的崛起，讓更多人開始追求肉類的替代方案，因此他們才希望合作夥伴能夠以「設計未來肉」為 出發點，打造出比傳統肉類更環保，且味道與外型皆與肯德基炸雞塊相似的產品。

為了實現這個目標，肯德基也為合作夥伴提供一切所需的元素，包括調味用的香料及麵包粉等秘方材料，力求還原出市售炸雞塊的風味與口感。

3D生物打印的主戰場其實是醫療領域，可透過生物墨水（bioink）打印各種身體組織甚至是器官，具有極大的應用潛力；但現在已漸漸超出醫療用途，開始有企業嘗試藉此生產 食物。

3D Bioprinting Solutions創辦人尤瑟夫． 克蘇阿尼（Yusef Khesuani）表示，3D生物打印技術原先多使用在醫學領域，如今在肉類等食物生產領域也越來越受歡迎，「未來這項技術的發展，會讓3D打印肉類 變得更普及，我希望與肯德基合作開發的技術，能夠加速培養肉進到市場上。」

不過，消費者可別太過期待能在短時間內吃到這個「打印炸雞塊」。 目前兩者合作仍在實驗階段，且未透露生產成本，但從培養肉的概念誕生至今，最大的問題始終是生產成本。 舉例來說，以色列新創Aleph Farms曾聲稱，一磅（約453公克）的漢堡排成本仍高達100美元。

培養肉對環境的影響較輕，已被視為未來的肉類選項之一。 根據美國《環境科學與技術》雜誌的研究，培養肉只消耗傳統肉類的一半能源，減少96%的溫室氣體，更可節省99%的土地面積。

肯德基指出，3D生物打印的培養肉不單友善環境，在保存肉類原始風味的同時，又可避開農業及畜牧業對作物、動物使用的任何藥物或添加物，對消費者來說也更為 健康。 按照肯德基的規劃，這款3D生物打印炸雞塊秋天將在莫斯科迎來最後測試，至於試驗推出的時間則尚未公佈。

但願肯德基和3D Bioprinting Solutions的合作能早日實現，畢竟生物打印雞塊實現了，那豈不是生物打印豬肉、打印鴨肉也不遠了？ 以後大家想吃什麼就吃什麼，反正都是打印出來的，不用再擔心“XX這麼可愛，為什麼要吃它”之類的問題。

這時候最高興的莫過於雞了~