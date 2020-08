未來你吃到的肯德基炸雞塊可能是打印出來的! 肯德基開發3D生物打印炸雞塊

(本報綜述)為了尋找肉類的替代方案,肯德基宣布與俄羅斯3D生物打印公司合作,以「未來肉」為概念核心,試圖在實驗室中開發新的生物打印技術,利用雞肉細胞和植物材料 生產出更環保的雞塊。

簡單來說,如果這項實驗成功,未來的肯德基店裡,你吃到的炸雞塊可能不再是從雞身上剁下來的肉塊,而是直接由3D打印機“打印”出來的雞肉。

在肯德基的努力下,未來嘴里外皮酥脆、內里香嫩多汁的炸雞塊的製造過程,很可能不再需要有肉雞因此喪生。 聽起來是不是很酷? 環保又美味,而且生物打印可以擺脫雞的生長、宰殺與運輸等一大批流程,做到“無中生雞”,非常有科技範。

肯德基宣布與俄羅斯3D生物打印公司3D Bioprinting Solutions合作,將推出史上第一款利用雞肉細胞、植物原料製作的人造炸雞,期望能在今年秋天進行最後測試。

肯德基表示,這是他們邁向「未來餐廳」創新理念的其中一步。 隨著時代演進,人們對食物營養及健康的生活型態日益講究,並且環保意識的崛起,讓更多人開始追求肉類的替代方案,因此他們才希望合作夥伴能夠以「設計未來肉」為 出發點,打造出比傳統肉類更環保,且味道與外型皆與肯德基炸雞塊相似的產品。

為了實現這個目標,肯德基也為合作夥伴提供一切所需的元素,包括調味用的香料及麵包粉等秘方材料,力求還原出市售炸雞塊的風味與口感。

3D生物打印的主戰場其實是醫療領域,可透過生物墨水(bioink)打印各種身體組織甚至是器官,具有極大的應用潛力;但現在已漸漸超出醫療用途,開始有企業嘗試藉此生產 食物。

3D Bioprinting Solutions創辦人尤瑟夫. 克蘇阿尼(Yusef Khesuani)表示,3D生物打印技術原先多使用在醫學領域,如今在肉類等食物生產領域也越來越受歡迎,「未來這項技術的發展,會讓3D打印肉類 變得更普及,我希望與肯德基合作開發的技術,能夠加速培養肉進到市場上。」

不過,消費者可別太過期待能在短時間內吃到這個「打印炸雞塊」。 目前兩者合作仍在實驗階段,且未透露生產成本,但從培養肉的概念誕生至今,最大的問題始終是生產成本。 舉例來說,以色列新創Aleph Farms曾聲稱,一磅(約453公克)的漢堡排成本仍高達100美元。

培養肉對環境的影響較輕,已被視為未來的肉類選項之一。 根據美國《環境科學與技術》雜誌的研究,培養肉只消耗傳統肉類的一半能源,減少96%的溫室氣體,更可節省99%的土地面積。

肯德基指出,3D生物打印的培養肉不單友善環境,在保存肉類原始風味的同時,又可避開農業及畜牧業對作物、動物使用的任何藥物或添加物,對消費者來說也更為 健康。 按照肯德基的規劃,這款3D生物打印炸雞塊秋天將在莫斯科迎來最後測試,至於試驗推出的時間則尚未公佈。

但願肯德基和3D Bioprinting Solutions的合作能早日實現,畢竟生物打印雞塊實現了,那豈不是生物打印豬肉、打印鴨肉也不遠了? 以後大家想吃什麼就吃什麼,反正都是打印出來的,不用再擔心“XX這麼可愛,為什麼要吃它”之類的問題。

這時候最高興的莫過於雞了~