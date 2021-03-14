有關疫情援助詐騙短信大增300% 小心不要隨便點擊不明來歷的短信
（本報綜述）專家警告，自去年夏天以來，由網絡騙子發送的短信詐騙個案已增加300%以上。而被騙的人數有增無減，主要原因是在疫情期間，政府推出各種各樣的援助金，接收到訊息的民眾都以為點擊短信中的鏈接，就能獲得這些援助金、疫苗預約、失業金或其它有關的福利等。
通常，短信的內容可能是：“您收到您應收的所有經濟刺激金額嗎？點擊這條鏈接您就會知道。”又或“點擊這裡了解更多有關您可獲取的福利”。
網絡安全新聞組織的主編克里·湯姆林森說，網絡騙子們正在圍繞這些關鍵話題引起接收者的好奇。令短信內容更為可信，騙子們都會提到收短信人的情況；另一些內容則包括有“ COVID”，“刺激”（stimulus）或“疫苗”（vaccine）之類的關鍵字的鏈接，引人按入看內容。
當您點擊鏈接，這就會帶您進入一個假網站，該網站專門收集個人信息。網絡騙徒一是直接用您的個人信息來動用您的金錢，一是將您的信息出售圖利，賣下您個人信息的買家可在日後利用獲取的信息將您的金錢拿走。
司法部最近警告，近期有大量假冒的網站出現，它們的設計與銀行或是政府的網頁非常相似。
那麼，如果收到這些騙人的短信應該怎辦呢？
首先，認識一下它。要留心來自不明電話號碼的短信，特別是那些包含有鏈接的，很多時這些短信的英文都有串字和文法的錯誤。
第二，不要回覆這類短信，立即刪除它即可。湯姆林森建議大家可將這些短信轉發到7726 (或SPAM)即垃圾郵件，以封鎖該號碼。這還可能會引起無線運營商留意這存在的問題。
總言之：不要點擊鏈接！
除了短信外，騙子仍會通過電子郵件發送網絡釣魚詐騙電郵。
湯姆林森說，同樣的規則也適用於此：請勿點擊任何鏈接。在某些情況下，這樣做可能會將惡意軟件下載到您的電腦上。當有懷疑，民眾可自行研究信息所說的，甚至直接致電有關的政府部門，尋求答案。雖然您未必能立即找出所有答案，但肯定的是，不點擊，就不會上當！