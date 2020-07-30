有組織控告州長　欲禁口罩令



（本報綜述）在七月，布朗州長已分別三度頒佈不同的口罩令，最近一次是由24日起，在整個俄勒岡州，無論室內或戶外，在無法保持社交距離的情況下，五歲起的州民，全部均需要戴上州罩。

一個較保守的非營利組織，Freedom Foundation（自由基金會）在上周四宣佈，他們正尋求俄勒岡州上訴法院的批准，在法院法進一步研究口罩令的合法性時，暫時廢除布朗州長的口罩命令。這組織認為，州長和俄勒岡州衛生當局過於倉促頒佈法令，未有跟足法律程序，並且質疑法令是否侵犯了憲法權利。

州長首次頒下口罩令是在6月24日，當時只適用於本州其中七個疫情嚴重的縣城，民眾必需在室內戴上州罩；在7月1日，命令擴大至全州範圍；到7月15日再擴大到戶外；到上周則要求五歲及以上的兒童和成年人一樣，需戴口罩。五歲以下和身體狀況不佳或殘障人士可獲豁免。

自由基金會列出三名州民的情況作證。其中一人因曾動過心臟手術，他不相信戴口罩是有科學根據和能夠防止新冠病毒傳播的，他相信戴口罩會傷害他的身體。第二人是一名家暴和企圖被謀殺的生還者，之前經歷過窒息，現因被強迫戴口罩而感到窒息。自全州口罩令生效後，她曾多番被拒絕進入商店內，甚至被店員辱罵，勾起她過去的痛苦回憶。而第三人則認為不相信有人能強迫他戴口罩，而他認為帶上口罩就等同被迫認同州長的命令。

基金會的發言人認為，州長在頒佈這些命令時，是需要經過立法程序的。

州長辦公室發言人Boyle則表示，州長的口罩令是合法的，並且是打擊新冠疫情必需要的。

Boyle在回覆記者時指出，口罩能拯救生命！他說：病毒主要通過感染者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的呼吸道飛沫在人與人之間傳播。口罩能保護你、你的朋友和鄰居避免接觸這可致死的病毒，而且愈多人在公眾地方戴上口罩，我們的商店就有可能繼續開放營業。

自由基金會的Dudash表示，他們不是要爭論是否應戴口罩，只認為州長應給予民眾時間表達意見和在制定法令時要考慮某些人的顧慮。