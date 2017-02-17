有市議員建議華埠露宿營遷至賓馳車行對面

（本報綜述）波特蘭市政府一直在努力為華埠牌樓下的露宿營另覓新址，最新一個建議中的選址竟是在售賣高檔名牌汽車賓馳車行對面的一個停車場。

這個停車場，位於市中心一個繁忙的地帶，對面是賓馳車行，鄰近是威廉汨河旁邊的小商戶和餐廳。

波特蘭市議員Amanda Fritz一直為露宿營另覓新址，之前兩個選址均同樣遭到附近的企業或是居民的反對而告吹。對今次的選址，市議員Nick Fish 希望市政府能有別的選擇，而市長則表示要獲取更進一步資料才有決定。

在賓馳車行的一名職員表示對這消息感到不安，因為車行附近已見到愈來愈多的露宿者聚集，並已對車行造成困擾，再來一批的話，她實在不敢想像。而附近一商店的店主表示，如這屬實，未來，這班露宿者就會散佈在公園的草地上，河濱公園的堤岸上，而不會在指定的停車場內，到時將到處都是垃圾。

在車行附近的業主表示，希望政府不只是將露宿營內的70名住客遷出華埠的營地，而是要找出一個永久性的解決方法。

而本地有傳媒報導，原來市議員Amanda Fritz早已協議在2018年5月將這停車場及予水務局使用，作為建造在地震發生後，供水到西區的大水管工程。這表示，如露宿營真的遷至這停車場，他們只能在此逗留一年左右，然後再要搬遷，因為水務局已表示由於工程所需的全是重型機械，不可能與露宿營供用停車場。

自從市政府上一次提出將露宿營遷至東區的工業區內，並遭到商會告上法庭後，市政府又要面對露宿營遷出期限即將屆滿的壓力。而在露宿營對面正在興建的九層高旅館業主連同其它華埠業主，準備將露宿營的業主告上法庭，指位於Burnside 街和四街的露宿營違反了市政府的用地法規，並且阻礙了唐人街的重建。

位於Burnside 街和四街，露宿營所在的地皮，波特蘭發展署早在二年多前已承諾以120萬元購下該地皮，條件是露宿營要在今年四月底前全部撤離。由於限期迫近，市政府就顯得特別緊張。據了解，如露宿營未能如期遷出，地主需要退還30萬元予波特蘭發展署，他們可以另覓買家，而在未來五年，露宿營將可留在此地。

另外，早前市政府和縣政府打算將前德隆超市的地下層租下作為安置露宿者的彼護所，但遭老城街坊協會反對，他們希望政府不要將露宿營再一次集中在老城區內。政府剛表示已打消這念頭，這消息讓華埠的業主們鬆一口氣。