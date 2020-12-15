有市民擔心紅房子事件會否引來更多不付房貸的佔領事件
（本報綜述）鬧得熱哄哄的密西西比紅房子事件，在周六晚市政府與金尼家族達成協議後，示威者開始收拾房屋附近的圍欄雜物，紅房子附近一帶的街終獲重開。示威者說，他們贏了一將；市政說，他們阻止了一場可能發生的暴力。
波特蘭市長惠勒在周日發出聲明後，在周一早上舉行新聞發佈，表示被佔領了6天的密西西比紅房子事件終可平定下來，在市長辦公室職員的努力下，金尼家族和目前擁有該房屋的發展商願意商討，協調一個和平的事件解決方法，包括將房屋轉讓。
威廉斯．金尼在今早發聲明，發展商Ozeruga 從未有與他們聯絡，這與市長在新聞會所說，雙方已聯系上，不一樣。後來惠勒市長澄清，雙方是透過他辦公室的職員來傳遞訊息。
威廉斯．金尼更表示，發展商Ozeruga願意將房屋賣回給他是因為Ozeruga感覺到這股怒氣。
金尼家族在發表的聲明中說：“我們看到一個社區真正團結起來支持一個非洲土著家庭的一股動力”，並補充說他們正在慶祝取得的“大進步”。
個多月來在紅房子外紮註的一班示威者表示，金尼家族和佔領行動終於令到政府開腔道歉、開發商向媒體表示願意將房屋賣回給金尼家族，這是一個勝利。金尼家族和他的支持者指出，他們是為了一段黑人區的發展歷史，其中牽涉到迫遷，歧視和掠奪性貸款而作戰，因為這段歷史破壞了這個歷史悠久的黑人區，並以新型的樓房來取替該區的舊房。
惠勒市長回應時表示：「坦率地說，當我聽到人們將其描述為“贏”時，這真令人噁心。我們在談論人們的生活和安全。而且，如果您認為用槍指著人來談判是一場勝利的話，那麼您就需要重新作估計。」
在今早的新聞會中，有記者問到，今次的事件會否成為一個先例時，惠勒市長承認，示威者今次的成功極有可能導致其他可能失去房屋的類似佔領事件，只能希望這不會是一個持續的現象。市長表示，他無法保證市政府可以防止再次發生這種僵局。
在新聞發佈的同時，網民紛紛在網上留言，指今次事件是因為不付房貸而導至銀行收屋拍賣，完全與種族歧視無關的，並指出威廉斯已非法霸佔房屋超過兩年了。更直指今次事件一定會重演，將有更多無法付房貸的人做出同樣的霸佔行為。
在新聞會上惠勒市長向金尼家族道歉，他提到因為他在推特上的言論：霸佔必須結束，波市沒有自治區！，被網民不斷重發，令到這言論變成對金尼家族的恐嚇。
網民表示市長更欠附近居民一個道歉，因為這班持槍的佔領者危害到附近鄰居的生命安全，並造成了嚴重的滋擾。有網民指市長今次是與恐佈分子妥協。