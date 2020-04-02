有城鎮在防疫期間出動警方為老弱者送藥

（本報綜述）在防疫期間，州長頒下了居家令，也特別囑咐老弱人士要留在家中，免得感染新冠病毒。但這對那些經常要依賴藥物的長者們極之不便。

在Forest Grove 市，由3月25日開始，該市的警察會為65歲及以上患病人士提供送藥服務。有需要的人士可在周一至五，上午8點至下午4點之間致電該部門，以尋求幫助。居民必須提供其姓名、地址、電話號碼和出生日期以及所要求的處方和藥房名稱等。他們需要先從藥房訂購藥品，通過電話付款，並告知藥房將有警察替其取藥。 (服務只限於到私人住宅，不能提供予養老院或其他機構）

警方表示，負責送藥的有22名警員，在將藥送到病患的住宅時，他會先按門鐘，然後退後幾步，再檢查身份證明後才將藥交給定藥的人士。

Lake Oswego 的警察部亦如周一（30日）展開同一樣的服務，每逢周一至五，由上午8時至下午3時將藥送到。

同樣，Milwaukie警方由4月1日亦開始提供這樣的服務，他們表示保護和服務大眾是他們要做的工作，他們為市內60歲或以上的老弱病患人士提供免費送藥服務，警方歡迎有需要人士與藥房聯繫，並安排警務人員送藥到家裡。Milwaukie警方表示，這項服務將維持至州長的居家令在4月28日屆滿為止。