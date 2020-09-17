有些山火已確認肇因 災民在山火中痛失家園和親人　也有感恩倖存　



（本報綜述）山林大火竄燒，流言也如野火蔓延，網路消息言之鑿鑿指稱，俄勒岡州野火為極左派、極右派極端份子故意縱火。

根據消防單位調查，已證實的起火原因與陰謀論無關，比奇溪山火(Beachie Creek Fire)至少13處火勢是由電纜倒塌導致，切哈拉姆山(Chehalem Mountain)與禿峰(Bald Peak)山火，則是民眾露營營火餘燼引發。調查報告指出，由於林區乾燥，濕度低，加上風勢強勁，山火地點地勢陡峭，讓火勢一發不可收拾。

在南部燒毀了Phoenix（鳳凰城）和Talent兩個小城鎮的Jackson 縣Almeda 大火，當地警方已證實這場大火是人為的，並已將41歲的Bakkela 拘捕，控告他兩項放火罪，15項刑事破壞和14項危害他人安全罪。警方表示，在周二當天，當地鳳凰城鎮一名居民看到Bakkela在他屋後起火，由於火勢非常猛烈，該名居民要立即離開住宅，當警察到場時，見到Bakkela還站在大火旁邊，於是將其拘捕，並在其身上找到冰毒。

今次俄勒岡州的山火中，有不少令人心痛的劫後餘生故事。

遇森林大火逃下山 車子卻沒油

在馬里恩(Marion）縣比奇溪山火從8月16日延燒迄今，估計已超過500英畝林地遭殃。相約上山露營的兩戶俄州家庭，8日凌晨發現濃煙逼近營地。

住在葛拉斯東市(Gladstone)的婦人哈格特在接受媒體訪問時說，她與丈夫帶著六歲女兒前往底特律湖州立公園露營，同行還有友人戴伊夫妻。營地位於西林東南邊，為熱門的釣魚、划船及水上運動景點。

哈格特說，7日帶著自家小艇抵達底特律湖州立公園營地，期待在大自然環境裡悠閒度假，沒想到卻遇上恐怖意外，8日凌晨約1時就因為森林大火逐漸逼近，必須緊急撤離。她說，兩家人緊急撤離下山途中，車子突然沒油。開在前方的戴伊回過頭來，把車內的物品移開，讓她與丈夫、女兒上車。

哈格特說，為了逃命，只好把拖著小艇的車子及車上攜帶物品，都留在路邊一家小店的停車場。接下來的撤離途中，哈格特手機拍下沿路景象，黑夜之間的樹林紛紛呈現紅色，道路兩側都是火光。她說，一行人後來都安全返家，雖然留在半路上的車子跟小艇恐怕已經不保，「但至少我們都沒事」。

男子路救重度燒傷女子 她開口：我是你妻子

在桑提亞姆大火（Santiam Fire）撲滅後，馬里恩縣的托夫特8日清晨開車去火場找尋失蹤妻子、兒子和岳母時，路上協助一名全身嚴重燒傷的女性坐上自己的車。當他對她說，他得繼續去找他失蹤的妻兒時，她對他說：我就是你的妻子！

托夫特的妻子安吉拉因試圖救出大火中被困車內的母親，全身燒傷到連丈夫都沒能辨識出來。她71歲的母親不幸死在車內。這對夫婦13歲的兒子懷亞特，後來也被救援人員確認燒死在另一輛車內，死時膝上緊抱著他的愛狗。

托夫特告訴媒體，8日清晨4時左右，他開車駛向火場找尋家人，路上看到一名僅穿著內衣、打著赤腳，被嚴重燒傷，頭髮和嘴巴發黑的女子。他停下來幫助她上車，由於她傷勢嚴重，他根本沒有發現她就是他的妻子。安吉拉目前在醫院救治，情況嚴重。

生死關頭 夫妻躲入河中避野火

這是另一個桑提亞姆大火的經歷。劫後餘生的崔波里與妻子霍維，現已被安排旅館安頓，全身家當只剩身上穿的衣服，還有一起逃出來的三隻狗。住在蓋茲市(Gates)的二人，因為強風導致停電，以致未能獲得最新的山火消息。雖然鄰居提醒他們要小心河另一岸的山火，但夫妻7日晚間就寢時，覺得並不會有事。

然而，一覺醒來就遇到被山林大火包圍的生死關頭，房子也被燒毀。

崔波里表示，8日凌晨時分突然感受到全家煙霧瀰漫，查看之下驚覺鄰居的籬笆燃起熊熊大火，火勢正在蔓延。他與妻子第一反應是，除非能逃到河邊，否則沒機會倖存。

時間緊急，夫婦二人來不及打包，只拿了手機與三隻狗便匆匆逃離家門。他們還養了一隻貓，但由於找不到牠，只好把門打開，希望愛貓若能返家，能夠平安。

崔波里與太太逃到桑提亞姆河邊，站在水深及膝的河流裡近一小時，當時周圍的樹林紛紛起火甚至有燒到爆開的樹木。他們每隔一小時打911報平安，但被告知由於狀況危險，暫時無法前往救援。

為了躲避山火，二人進進出出桑提亞姆河達18小時，同時照顧三隻小狗，無奈遙望著逃離的房子已經起火。二人回顧逃命過程時均表示，躲到河水中是當時能做的最佳選擇，否則撤離路上可能不幸遇難。他們表示，能夠與三隻小狗一起渡過劫難，沒有傷亡，讓他們心懷感恩，只希望貓咪保住性命。