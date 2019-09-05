最正宗、美味地道傳統川菜館～川霸王

慶祝喬遷新址及開店七周年紀念

（本報記者彭振生攝影報導）本地有名的正宗川菜料理川霸王，日前喬遷新址，新店為於同一街上，7007 SW Macadam Ave；同時今年亦是川霸王開店七周年慶誌，可謂雙喜臨門。為此川霸王特別向顧客提供晚飯享有九折的優惠，只要憑刊載在本報廣告內的優惠券，顧客就可以優惠價來享用店內各款的四川名菜。

川霸王由有30多年經驗的川菜師傅主理，有名菜式非常多，包括有麻辣烤魚、夫妻肺片、擔擔麵、四川香辣蟹、水煮魚、豆瓣全魚、手工刀削麵及極有特色的蔥油餅與手抓餅等等，均獲得一致極佳囗碑。

川霸王的新店，就離舊店位置不遠，只有數條街之隔。一入店內，只見湛新的裝璜，舒適的就餐環境。

該店精美的餐牌內，展示了多款美食，極之引人入勝，令人不知怎選擇。著經理介紹數味招牌菜式，因友儕中有好辣也有怕辣的，只好勞煩經理為我們安排。未幾，先來一客小籠包，包子皮薄體小、餡多、汁多、味鮮，實在比得上坊間某些箸名上海京菜館的水準。再來一味金牌香鍋蝦，鮮蝦肥美大件，外轂炸得金黃香脆，配料圍有鮮紅小辣椒，不要被那紅紅黃黃的色素影響，其實只有小辣味兒；跟箸來的孜然羊、牙簽牛肉和辣子雞，就嘗到真正的四川辣勁，肉質鬆軟配上辣椒香料，實在是下飯的好餸。重點推介是後上的水煮魚，魚質香滑味鮮，混和辣湯中，今人愛不惜囗。最後不得不提的是店中其中的招牌食品，川北涼粉，粉皮晶瑩軟滑，咬囗煙韌，夾在辣汁中品嘗，確實回味無窮。也為不好辣的友好叫了炒菜和揚州炒飯等，估不到，除川菜外，這些家常食品，他們也做得極具水準。

總括而言，不論是無辣不歡或者是淺嚐少辣即可的顧客都可以在這找到自己喜歡的美食；如果不可吃太辣的，可要求店員量身烹煮合適的辣勁。齊來感受四川重慶的風味。

川霸王七天營業，營業時間：星期日至四從上午11時至晚間9時，星期五及六從上午11時至晚間10時

地址：7007 SW Macadam Ave. Portland OR 97219

電話：(503) 227-3136，歡迎預約訂位