最新疫情報告顯示麥縣有改善　整個海岸城陷入極高危級別 今天的單日新增死亡人數破紀錄54人



（本報綜述）布朗州長在周二宣佈，本州36個縣中，被列入疫情極高危級別的縣已由原來的25個增加至29個，增加的縣城主要集中在太平洋沿岸的城市。

由本周五（18日）起，Tillamook、Clatsop、Lincoln、Coos 及Curry等海岸縣城均被提升至極高危級別。這表示，整個俄勒岡州海岸都屬於新冠病毒傳播的極高危地區，餐館所有堂食均要關閉，一些室內的商戶包括健身室或電影院亦需暫停營業。

根據過去兩星期的監察報告，單日新增確診數字一直居高首位的麥魯瑪縣，有部分指標似乎有改善，例如確診率下跌至7.2%，總病例數和人均病例數減少；但每10萬人中的病例仍為498，是極高危級別指標的兩倍以上。華盛頓縣也有類似的改善，而卡加馬仕縣的每10萬人中的病例則從456.4略增至469.8。

在布朗州長的一份聲明中說：“我們繼續看到新冠病毒仍在整個俄勒岡州的社區蔓延，所以大部分地區仍需要繼續採取最嚴格的健康和安全措施。在病毒傳播減少及大部份州民接種疫苗之前，所有州民都需要遵守所在縣的規定。我還要求州民繼續採取已知有效的防疫措施，包括戴口罩、保持社交距離、避免聚集、經常洗手、生病時在家等。 ”

在這份最新的報告中，農村區的Lake縣從極高危級別降至中危級別，本頓（Benton）縣則從高危級別調升到極高危級別。Grant 和Harney 縣分別調低至低危級別。

今天（15日）的單日新增數字中，死亡人數有54人，是疫情發生以來錄得最高的數字；而新增確診病例則有1,129例。至今天為止，全州總死亡人數有1,214，總確診病例有96,092宗。需住院人數有544人，較昨天多出5人；有112人需住監護病床，較昨天少了9人。

州衛生局表示，今天創新高的死亡數字是在11月連續出現多天確診病例激增的結果。

今天有最多確診的是麥魯瑪縣215宗、馬里恩縣140宗、卡加瑪士縣128宗、里恩縣111宗、華盛頓縣89宗。