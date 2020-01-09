最新報告：波特蘭市租金漲幅將大大減慢

（本報綜述）根據一份由ABODO租務市場分析報告，波特蘭市一度炙手的租務市場終於冷卻下來。

根據ABODO的2019年年度租金報告和評論，在經歷了近年來全國最高的租金上漲潮後，波特蘭市一所一房公寓在2019年的租金升至1,436美元，平均價格僅升了1.09%。至於兩房公寓則升了1.41%到1,508美元。

這遠遠低於幾年來的兩位數租金增長率，並且遠低於2019年俄勒岡州立法機構所定的7％加上通貨膨脹率的上限。

據ABODO的分析，租金上漲幅度大減主要原因是波特蘭市近期有大量新落成的公寓建築，追上了市場的需求。這情況不單出現在波特蘭市，在全國其他地產市場強勁的地方，也見到同樣的情況。這確能舒緩了租客的壓力。

報告內指出，這是經濟學的簡單的供求問題。去年全國的公寓建造業是30年來僅有的蓬勃，增長的地方不單只集中在大城市如達拉斯，休斯敦和紐約等，還會在一些小城市見得到，包括波特蘭市。

ABODO預測，波特蘭市的租金漲幅將繼續放緩。他們預計像波特蘭這樣的城市，由於多戶住宅建設和豪華住宅的開發大量發展，最終為本地帶來更多的住屋單位予租客選擇，從而令到供求達至平衡。在這情況下業主就失去了求過於供的優勢了。