最新報告：本州遊民比例數字高出全國

（本報綜述）根據ECONorthwest顧問公司在周三發表的最新報告，俄勒岡州的遊民比例過高，主要的原因是本市高昂的住房成本所造成。

報告指出，如果遊民問題能分為兩個相關危機來處理，這對州政府在政策的制定就會更有效率。第一個危機是關系到一群目前正經歷人生最嚴峻挑戰的人士，他們正在爭扎求存，缺乏持續的支援。有超過158萬個家庭受到第二個危機的影響：由於租金上漲，令到徘迴在無家可歸邊沿的人士不斷有增。

報告又指出，俄勒岡州的人口雖然僅佔全美人口的1.3%，但本州的遊民人口卻佔全美遊民人口的2.6%。

報告發現本州的長期遊民人口佔全美的4.5%；而露宿街頭的人口則佔全美的4.6%。根據本州的報告，這兩組人口共有3,361人，這數字佔了全美總人口的5.6%，與本州人口佔全美人口的比率來算，這數字已超出四倍有多。

報告亦提出警告，本州有15萬6千戶正處於無家可歸的邊沿，他們每月的工資，有一半或以上是用在住屋方面，如遇上突如期來的醫療費用，或是失去工作又或是要修理汽車等情況，他們就會無力負擔房屋方面的開支。

根先前的研究報告一樣，大家都指出缺乏向長期遊民提供的服務，以及高昂的房屋開支已危害到低收入家庭是本州遊民眾多的原因。雖然俄勒岡州，包括波特蘭市的遊民人口在經濟大衰退期完結後回落，但到2017年又再次回升，主要原因是租金不斷飆升所造成。

這份報告亦提供了一些減低遊民人口的建議，包括增加建造各式各樣的住房單位，向低收入家庭提供租金補貼，向極有需要的人士提供適當且密集的服務，及提供更多的緊急庇護所作為後盾。報告的提到單是向遊民提供每天的服務是不足以舒緩目前這嚴重的情況，要問題得到解決，必需有公營和私營機構的合作，不單僅是針對無家可歸的問題上，亦需要擴展本州的房屋和土地政策，也讓聯邦政府投資在租金援助政策，還包括有提供領導及支持戰略的商業領袖，願意召集和投資研究與開發的慈善事業，和可以引領研究和政策創新的大學等。集合大家的努力，才有望將這困擾全民的問題得到解決。

