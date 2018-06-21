最新報告：本州打工仔的工薪未能負擔租住一房柏文

（本報綜述）「全國低收入住屋聯盟」(National Low Income Housing Coalition)於上周三公佈名為「Out of Reach」報告中，清楚地說明了整個俄勒岡州住房成本的上漲：一房柏文的平均租金已超越了一名俄勒岡州全職州民的負擔能力。

這份報告研究了租客的平均收入與普通一個柏文單位的租金，研究首次發現，目前本州平均的租客每月花費在租房方面的開支已超出了其所賺的工資30%。

專門關注這方面消息的一名評述員表示，房屋開支與別的開支不一樣，如你真的不能負擔租金的話，那你就沒有其它的辦法了。目前不少租客每月的住房開支已超過收入的30%，當然他們仍能負擔昂貴的租金，但卻要減少其它開支。

這份報告內所指受影響的地方除了市區外，還包括郊區。房屋短缺出現在多個郊區，而居住在這些郊區的住客更未見工資有所增加。

他們指出，這房屋短缺問題最難的地方是政府的領袖未能及時的反應。波特蘭市政府在2016年通過了一項2.16億元的可負擔房屋債券項目，但要到現時才開始動用這些資金。

市政府於上周三通過，首次動用債券資金，花了1,440萬元，將一棟即將落成，有52個單位的柏文大樓購下作為廉租單位，這座柏文位於Burnside 與105街，平均每個單位值27.5萬元。提出建議的惠勒市長要求大家不要單看每個單位的高價位，需從另一角度看。市長說：我們不可單數有幾多個單位。應該說這棟樓可保存多年，維修成本較一些平價柏文低。

專家指，購買現有的單位是最快速的做法。他們指出房屋短缺已不是現時才發生的事，對不少人士來說，他們已長期處於住屋危機中，他們賺取的甚至不到平均的工資水平。

上周的市議會亦通過向發展服務基金的4,800億元借貸，準備購買在考慮中用作廉租單位的其它物業。