最新報告：州民估計要多幾個月後才能恢復正常活動



根據波特蘭DHM 研究公司的一項最新調查，俄勒岡民眾估計，要完全安心地出門

，還需多等幾個月的時間。

DHM 研究公司正在進行三份針對俄勒岡州民對新冠疫情的調查，這是第二份的調查結果。調查集中於州民對何時能安全地回復正常活動的意見和他們作出時間決定的因素。首份的調查報告已於上周三公佈，稱大多數州民支持州長的居家令。

今次的調查於4月17日至21日之間，對464名州民進行了查問，結果顯示大部份州民認為大約需要等兩個月才可安全出門理髮，約三個月才可安心地往圖書館或乘坐公共交通工具，至於參加大型體育賽事則要等六個月。

大多數被調查者（58%）認為，決定何時能恢復正常活動的重要因素包括有：病毒檢測是否普及和有效的治療方法。接著的是：足夠的醫院和醫療服務能力(53%)、有效的疫苗(54%)和低新確診病例(56%)。

DHM這個調查還關注了州民對官員的信任，在決定何時能恢復正常活動時，衛生局官員成了州民最信任的人員，布朗州長和特朗普總統的信任度較低，而且是受所屬黨派的影響。

調查還發現，俄勒岡州極之支持州衛生局每天發放的疫情報告，特別是報告分別按縣、市、郵編以及特定工作場所和療養院提供數字。

總結而言，本州的民眾是充滿理智的，儘管人人急不及待想走出這數月新冠病給我們的鬱結，但還是安全情況為要的。