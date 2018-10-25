最新報告：大波特蘭地區露宿者　未來四年將再增26%

（本報綜述）本地區最大的獨立經濟研究公司ECONorthwest周三發佈一份報告稱，如果公私營機構再不合作提供更多服務和住房單位，在未來四年內，大波特蘭地區的露宿者數字將再增26%。

這份報告名為「波特蘭地區的露宿者問題」，報告指目前出現在本地區無家可歸的嚴重情度，是由兩次危機所導致的。一是住房供應不足，使數以萬計的俄勒岡州兒童和家庭面臨無家可歸的風險。另一個有部份長期露宿街頭的人群，他們要面對的是個人挑戰，包括心理健康、疾病、身體殘疾和藥物濫用。

ECONorthwest總裁John Tapogna說：多年來，有許多關顧且高效的服務機構一直在波特蘭幫助俄勒岡州的露宿人士。只是，這方面被更廣泛的住房市場危機所蓋過。

根據該份報告，本地區的露宿者人口在2009年至2015年間有所下降，但從2015年到2017年卻有所增加。如果不再採取任何行動，加上如未來四年租金增長14%的話，露宿者人數將增加26% – 從2017年的6,597人到2022年的8,297人。

這份報告亦有讚揚本地區的政府官員，努力增加有支援服務的可負擔住房單位，因為這是有助長期露宿街頭的人士重拾新生，不再重回露宿街頭的生活。波特蘭市政府承諾會在未來幾年建造二千個有支援服務的住房單位；都會局亦打算用6.84億元來建造更多的單位，如他們提出的債券提案能在下月6日的選舉中獲通過。

支援房屋公司西北區主任Heather 表示，同意ECONorthwest’s 報告的結論，需要將服務的重點放在長期露宿者身上，別是那些未經治療或缺乏適當治療的複雜健康問題，包括精神疾病和濫用藥物。