最新報告顯示　本地企業將協助少數族裔就業　賺取可養家工資

這份報告的標題是:建立多元化的人力資:波特蘭地區明日的人力資源(Building Workforce Diversity : The Portland Region’s Workforce of Tomorrow),於上周三正式向外公佈。報告指出,在少數族裔社區中,應該有更多人士可以獲得一份薪資能夠養家的工作,而僱主希望能在本地招聘更多範疇的專才時,能有更多的選擇。報告又指,聘用多元文化背景的僱員,更能反映出全世界消費者的喜好,讓本地企業在全球競爭力強大的商機中先拔頭籌。

