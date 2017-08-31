最新報告顯示　本地企業將協助少數族裔就業　賺取可養家工資

（本報綜述）根據一份由波特蘭商業聯盟及『多元文化伙伴』進行的調查報告，顯示本地企業將創造近萬個不需要四年大學畢業的職位，相信，這等職位將可聘用更多有色人種，如果將目前存在的障礙拿走的話，將可讓少數族裔能對本地區的經濟發展作出貢獻。

這項人力資源調查在2015年底展開，以九種語言向多個少數族裔社區發問卷及進行個別訪問，當時向華人社區的調查，由波特蘭新聞協助進行，有近百名華人參與。

這份報告的標題是：建立多元化的人力資：波特蘭地區明日的人力資源（Building Workforce Diversity : The Portland Region’s Workforce of Tomorrow），於上周三正式向外公佈。報告指出，在少數族裔社區中，應該有更多人士可以獲得一份薪資能夠養家的工作，而僱主希望能在本地招聘更多範疇的專才時，能有更多的選擇。報告又指，聘用多元文化背景的僱員，更能反映出全世界消費者的喜好，讓本地企業在全球競爭力強大的商機中先拔頭籌。

報告指，即將增加的職位包括製造業有8,200個職位，醫護業有11,967個職位，及技術貿易15,911個職位；而平均來說，這等職位將提供比不需要大學學位的非技術性職位的薪酬還要高，福利還要好。

報告指調查顯示，在少數族裔及移民社區的人士如要受聘於上述工作前，必需要克服多重的困難，其中最大的障礙是言語問題。要聘用這等人士，就必需要在招聘階段開始至入職後均需要解決語言問題。另外，本地僱主們通常都不接納應聘人士在其它國家獲得的教育、訓練及工作經驗等證明。

這份報告就上述的困難提供了一些寶貴的解決方法，而這等方法最終可達到俄勒岡州商業局要為本州減貧的目的。『多元文化伙伴』（Partners in Diversity）歡迎所有僱主使用由他們研發的有關資源，作為招聘更多有色人種進高薪職位，或是找尋這等職位的人士的指南。

報告指出一個值得關注的問題是，教育程度和工作經驗方面，僱主們覺得仍是最重要的。根據另一份報告，在2009年至2013年間，俄勒岡州有55,000高技術移民是擁有學士學位的，這班人士之中有百分之廿七卻受聘做一些非技術勞工或是找不到。

據統計，這班技術人員未能聘用在合適的工作單位上，已令本州每年損失近2.73億元的經濟效益。如這一批移民能受聘在他們原來的技能領域上，他們的家庭將可為本州或本市帶來額外的2,700萬元稅收。

『多元文化伙伴』的報告指出，在全美多個州和加拿大，均有成功的就業服務計劃，將這等移民調配到原來所屬專業的崗位上，其中一個正在九個州內推行，名為『歡迎歸隊計劃』（Welcome Back initiative），這計劃向符合學歷的移民提供工作訓練，協助他們能重新認證，獲取資格。

『多元文化伙伴』的副主席Andy Nelson 表示，這份報告一直指出社區中的移民大有獲得高薪工作的機會，這亦向僱主們清楚顯示出技能庫的所在，並熱切期待這班有一技之長的人士能早日加入本地的就業市場內，為本區經濟作出貢獻。

『多元文化伙伴』的主任 Mari Watanabe 特別指出，透過今次的調查，他們才意識到美國傳統的招聘方式並不適用於這等社區人士。雖然市內有不少就業服務的機構，但少數族裔和移民社區根本就不知道他們的存在，就算知道他們提供的服務，但卻因言語問題，根本沒法與這等機構聯系上。報告中建議僱主要先解決言語問題，為這等人士提供重新認證的項目等。

『多元文化伙伴』按調查而創立的一份指南將向本地僱主提供不少解決問題的式，藉此將一批擁有技能的人士成為本地區人力資源之一。