最新報告顯示　大波特蘭地區經濟全面向好

（本報綜述）剛發表的一份有關大波特蘭地區經濟發展的報告顯示，波特蘭區的經濟增長迅速，但並不是整個地區都能平均地分享到這份成績。波特蘭市中心區成績最好，近郊的仍有不少處在貧窮狀況；而少數族裔的工資水平仍未能及得上白人；另外就算有一份工資好的職業，大部份入息都要花在不斷上升住房成本上。

這一份年報是在六年前首度由「職業聯盟的價值」所發表的，名為「波特蘭地區經濟健康檢查」Check-up on the Portland-Region’s Economic Health，由本地商界發起，目的是追蹤本地區自上經濟大倒退後復甦的步伐。

擁有眾多會員的波特蘭商會，其主席表示，今年的成績表顯示，波特蘭市經濟發展雖然迅速，但未能讓商家們安享這成果，因為要看的是大圍的經濟情況，而實際上，仍有不少貧窮地區和問題有待應對。

總括來說，新的報告對本區來說，充滿了好消息。

自經濟低迷點至目前，本區增加了169,950個新職位，較失去的職位數字多出10萬多個。而新職位的數字仍在上升。

工資方面亦不斷上升，去年本區的平均家庭年收入中位數為63,850元 ，較上一年高出5.9%。

報告指，波特蘭地區2016的經濟繼續向好，經濟繼續增長，就業、工資和生產都在強勢上揚。

但專家指出，如細看區內九個小區的情況，仍有差距，雖然波特蘭市是主要的就業中心，但單是波特蘭市的家庭收入中位數僅有60,082元；其它小城的家庭收入中位數如下：格利森市（Gresham）46,457元、Milwaukie 46,543元、溫哥華（華州）51,988元、比弗頓市56,564、Tigard 60,308元、Hillsboro 72,242元、Lake Oswego 87,924元及Camas（華州）101,212元。

而種族之間的對比，白人的工資仍是最高，亞裔僅次，雖然工資水平自2015年開始有升，但非裔的工資水平與2005年相比卻下調了9%，並在過去三年沒有變動。報告指出，有色人種似乎未能完全地分享到這地區經濟增長的成果，又強調在增長的同時，社區變得更多元文化，要達到好的增長成績，機會必須也是人人平等。

雖然，工資增長了，但波特蘭市卻變成一個愈來愈不容易負擔的城市，生活成本也隨著上升。可負擔的計算根據是所得到的工資能買多元東西。

兩個主要原因令本市變得不容易負擔的城市，一是住屋成本。

波特蘭地區的租金和屋價升幅很快，報告指，一個收入有中位數兩倍的數字的家庭，才可負擔一個一房的柏文，要住在比弗頓或格利森市，你所賺的必需是中位數的60%。區內由於房屋短缺，房屋的售價也因此而被推高。要穩定房價，一定要有足夠的供應量才能做到。

另一個主要原因是，本區嚴重缺乏中等收入，可養家活兒的工種。職位雖然大增，但大部份都是高薪或低薪的。

報告亦指出，一些居住在波特蘭市、Hillsboro市、比弗頓市、Wilsonville市等邊沿的居民，因租金持續上升，被迫遷的風險極大。另外，市內有不少小區，隨著重建和整頓，令租金也上升，不少原居民也被迫遷離，未能享受到重建後的優質環境。

報告分析，隨著大波特蘭地區不斷變身成為美國主要的大都會城市，本地區的領導層必須繼續保護和增加就業，同時亦須要應對增加住屋及保持住屋的可負擔性。