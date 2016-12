最新報告顯示　大波特蘭地區經濟全面向好

這一份年報是在六年前首度由「職業聯盟的價值」所發表的,名為「波特蘭地區經濟健康檢查」Check-up on the Portland-Region’s Economic Health,由本地商界發起,目的是追蹤本地區自上經濟大倒退後復甦的步伐。

You might also like...