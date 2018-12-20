最容易被盜的汽車竟然是它

（本報綜述）根據一家專注于安全系統業務的公司最近發佈的調查，波特蘭目前平均每1000個人中就有5.57輛汽車被盜竊。由于這個高比例，波特蘭在全美汽車盜竊案最高的城市中排名第五！在美西北區，上榜的還包括，第六位的塔高瑪（華州）和第八位的格利森市（Gresham）。

波村人民早就習慣于將自己的愛車隨意停放在家門口甚至街邊而不必擔心被盜。然而，夜不拾遺僅僅是一個假象，幾乎每一天都有人因愛車被盜而抓狂。

人們日常都習慣性地採取許多預防措施來防止汽車被盜，例如，關窗，鎖上車門，或在將車停放在繁忙和光線充足的地方。但是，居住的地方安全與否，卻不是我們能控制的。特別是最近幾年無家可歸人士越來越多，失盜事件也井噴般上升。雖然沒有證據顯示無家可歸人士是主要作案者，但因露宿群體帶來的安全隱患卻不容忽視。

報告指，美西岸的城市通常是汽車失盜最多的地方，主要是因為西岸城市的居民日常都靠自駕汽車出入，因為沒有如紐約市的公共交通運輸系統可用。

而另一個不是做足安全措施就能避過被偷車風險的因素是汽車的品牌和型號。

報告指出，本田汽車是最受竊賊喜愛的，而本田雅閣(Honda Accord)和本田思域(Honda Civic)分別排名第一和第二。單在2017年就有45,062輛本田雅閣及43,464輛本田思域被盜。本田汽車的安全性因此也被高度質疑。專家指出，其他品牌的汽車也不是百分百的安全，特別是一些老舊的汽車，其安全系統早就過時。

加州的奧克蘭(Oakland) 是全美汽車盜竊案最高的城市，其次是密蘇里州(Missouri)的斯普林菲爾德(Springfield); 加利福尼亞州(California)的海沃德(Hayward)和里士滿(Richmond)。如果你希望住在一個較安全的地方，伊利諾伊州(Illinois)的內珀維爾(Naperville)是你該考慮的，該市每1000人中只有0.14輛汽車被盜。

除了以上大部份人都會做的安全措施外，專家們亦提點大家：不要將後備車鑰匙放在車內；貴重物件收好，不要容易被看到；及小心存放個人資料等；免得汽車不見時，連帶其它更嚴重的損失。