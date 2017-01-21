暴風雪過後　街道嚴重冰封　市民出入不便 市長承認政府做得不足　應否用鹽來溶解積雪　再成議題

（本報綜述）大波特蘭地區在經過上周三的一場暴風雪後的第六天，整個地區到處積雪仍在，街道冰封情況嚴重，對市民出入的安全造成極大的影響，學生不能上學，店舖也不能營業。新任市長承認市政府做得不夠，未能清理路面，並質疑市政府對緊急天氣的應對能力，他希望能作事後檢討，找出對策。

市長在周二的新聞會表示，今次有太多街道被迫封閉，學校連續多日停課，市民未能安全外出，商舖蒙受損失。他關心市政府有否足夠的職員，有否用上正確的工具，政策是否合適及有效率的公眾通訊機制等，讓整個城市在嚴竣的天氣霞仍能維持安全的運作。市長亦計劃查看市政府是否與其他有關部門有效地合作。他說：我現在告訴你，我們可以做得更多。

不少市民對市政府在這嚴竣的情況下，為何仍不用鹽來溶解積雪，再次提出疑問。

在不少經常下雪的大城市，為了有效去除道路上的積雪，不阻礙市民正常的生活，除了派出剷雪車，將絕大部分積雪剷到路旁外，然後在路面灑鹽，利用鹽水的冰點低（20%的鹽水大約攝氏零下20度才會結冰），讓冰雪快速融化及雪融化後不至於結冰。當雪融化之後，雪水便會帶著鹽一起流入下水道，進入水循環系統中。

但一向注重環保的波特蘭市，一直不用鹽作為溶雪劑，因為這可能嚴重破壞環境。本市用的是液體的氯化鎂，運輸局人員指，這化學鹽對環境影響較為溫和，而且對道路和汽車的腐蝕性也沒有鹽的強。而用氯化鎂對政府來說成本較低，鹽雖然平宜，但儲存和使用的費用較高。如用鹽來溶雪的話，州政府需另外花費在防止道路腐蝕損毀方面。

運輸局發言人指，在今場風雪來臨之前，市政府出動了全城共有的55輛剷雪車，除將積雪剷到路旁外，還噴灑了一萬加侖氯化鎂在市內主要的公路上，約500多咪路，這等同車隊來回在本州的五號公路五次半之多。但這不包括住宅區的路段。發言人又指出，在今次的暴風雪後，他們的剷雪車隊已24小時來回這500多里的路段，但由於路面已被冰封，加上雪剷只能離地一吋開始剷雪，即是剷雪後的道路仍留有約一吋雪在路面，這就得靠行走的汽車所發出的熱力去溶解，但很多時在暴風雪過後的幾天，積雪仍在，這時溶雪劑就沒有太大成效，變硬的積雪令路面變滑，影響駕車的安全。

經過去年12月的首場風雪，波特蘭市幾乎全面癱瘓，在第二場風雪到來時，為免再次出現棄車滿公路的情況，波市政府首次用鹽在本市最主要和最危險的高速路上，情況令人滿意。但在大部份的道路上，仍是厚厚的積雪，路面不平和濕滑，令路面情況極不安全。

波特蘭運輸局表示，他們只在橋樑和主要大路上灑上溶雪劑。至於剷雪車，為免對剷和路面造成損毀，雪剷落地位置只能離地一吋。發言人指出，在2008年的一場14.9吋的大雪中，雪剷就直接與地面接觸，當年的路面損毀嚴重，修路費用高達300萬元。發言人表示，今次市政府派出全部剷雪車，但卻沒有用盡所有溶雪劑和沙，因為市政府在這方面的預算只得30萬元。

與波特蘭市大小差不多的肯薩斯市，在冬天經常要清理積雪，該市人口較本市小，道路比本市的多，而該市擁有180輛剷雪車和有關的預算高達275萬元。

有市民指，暴風雪後的多天，路面仍是吋步難行，實在是不能接受。亦有市民指大家不應以這幾十年才出現一次的情況作標準，要求市政府多添設備，這是不設實際的。

有了今次的經驗，州和市政府都決定重新考慮在市中心使用鹽作為溶雪劑的計劃，運輸局亦會繼續為此計劃進行評估。

負責監管運輸部門的市議員Dan Saltzman 表示，他認同市長指市政府可以做的更多的說法，他強調無論如何，市政府的一班工作人員，連日來日以繼夜清理道路，為我們維持主要道路的暢順，雖然未能達到大家的要求，但仍是值得大家讚賞的。

在發佈會中，市長呼籲市民在溶雪時清理自家門前及有需要幫助的鄰居的渠道口，不要讓垃圾堆積，阻礙排水，他說本市只有300名職員負責這工作，但全城有近五萬個渠道口。

另外，在暴風雪過後，政府一直在呼籲市民要清理家門前的行人路上的積雪，以免有人滑倒，但公園康樂處負責清理公園或社區中心積雪的130多名員工，卻連日來因路面情況不安全，未能上班清理積雪。

市長指出，這些情況都證明市政府須要做的事情太多了，他說政府一定能做得更好，而他亦會將計劃的過程透明化，讓市民更了解進展情況。

有這場令整個城市幾乎停頓下來的暴風雪中，最開心的莫過於手機叫車程式優步的司機們，他們表示，連日來的顧客一個接一個，他們亦按路面情況來調整車費，有優步的司機表示，他們在過去一星期的生意額，較平時多出四倍有多。只要裝備好就能在這吋步難移的天氣下，賺到一筆意外的收入。