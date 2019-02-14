暴風雪與波特蘭擦肩而過 　波市人們如臨大敵卻是虛驚一場

（本報訊）上個星期五，國家氣象局發出暴風雪警報時指，大波特蘭和溫哥華地區24小時內天氣會迅速惡化， 並稱可能會連續降雪一個星期。當時預計會有2到4吋的大範圍積雪，局部地區可能有4到6吋積雪，特別是在海拔1000呎以上的丘陵，哥倫比亞河谷附近，以及克拉克縣的北部地方。警報發出後，波特蘭全市人民嚴陣以待，但原來卻是虛驚一場。

暴風雪警報引發嚴重搶購現象，波特蘭星期五中午開始，街上突然冒出大量民眾爭相到超市備水備糧。各大小商場頃刻間被“洗劫”一空。為迎接暴風雪，連平時少出門的老人家都紛紛出來購物。在下午5點時，一些公路已經出現交通阻塞，超市停車場都停滿了車，就連各加油站也排起長龍。一些年輕人，為趕時間爭搶車道，險象環生。網友形容當時的壯觀場面時說：“買瓶礦泉水一個小時，買個牛角包一個小時，加個油也一個小時。”

大雪壓境前，波市華人繼續發揚樂觀主義精神，在積極備足糧草後，個個坐等大雪的到來。在波特蘭新聞官方微信群，網友紛紛發表對大雪到來的期待和喜悅。各公司也做好暫停營業的準備，小朋友們更是啟動了假期模式。

不過，在度過星期五一個晚上到星期六時，暴風雪並沒有如期到來。人們一覺醒來，下雪是下雪了，但降雪並沒有預料中的嚴重。而在比弗頓市及西北區的市民更沒發現有雪。波特蘭市中心也沒什麼積雪。大部分降雪都落在波特蘭都市區東側和華盛頓西南部，在東南區亦普遍只有2至3釐米的積雪。

雖然在波特蘭沒有發生大範圍降雪，但本次降雪已經造成多起交通事故，217號高速公路和26號高速公路交匯處附近發生幾次撞車；在其他路段，交通官員要求人們把車停在路上並離開。波特蘭國際機場報告在上個星期六上午11點左右7個航班取消和7個航班延誤。

分析指，寒冷的北極空氣需要一段時間才能進入並將降水變成雪。截至發稿，波特蘭已經連續降雨幾天，並沒有再造成降雪。與西雅圖和溫哥華的大雪紛飛相比，到目前為止，波特蘭還算平靜。暴風雪與波特蘭擦肩而過，大朋友在這個星期都正常上班，小朋友也正常上課。

由於暴風雪警報，波特蘭各華人社團原計劃舉行的新年慶祝活動和春宴都紛紛改期。中華會館的春宴由原計劃的2月11日改期至4月1日；波特蘭同源會的春宴由原計劃的2月10日改期至3月17日；華人服務中心原定在2月12日舉行的新年活動改期為2月19日；香港會春宴暨年會由原來的2月9日改到3月23日。