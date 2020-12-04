普羅維登斯醫院已準備接受不斷增多的確診者 增加新冠病患床位 推遲正常手術
(本報綜述)普羅維登斯（Providence）醫院日前宣布，其位於東北Glisan街的醫院目前留醫病人中有四分之一屬新冠肺炎患者，該醫院已將100多張普通床位轉為新冠病患床位，以接收更多新冠患者。醫院高層已向員工警告，未來數星期內將有更多患者入院。
普羅維登斯醫院管理層在周二發送一封罕見的電子郵件給全院，內容指有四個醫療或外科病房將轉為新冠病患專門病房，累計床位有101張。有39張病床正在準備中，另外，如有需要，重症監護病床亦隨時可用。
院方在給員工的另一封電子郵件中宣布，截至週四，僅計劃在都會區的五家醫院進行緊急手術。醫院管理層正在努力爭取更多病床留給新冠病患，並指這將帶給醫護人員前所未有的壓力。
普羅維登斯醫院公佈了上述如臨大敵的行動，使每天聽到的新聞變得更真實。早前俄勒岡人報曾報導，指本州在都會區就要增加過千張病床，其中包括在普羅維登斯醫療系統的醫院就已佔了700張。
目前，全州需住院的新冠病人有約550人，是1個月前的3倍多。其中有不少患者是在普羅維登斯醫療系統內，包括在波特蘭的82人和在西區的文森特（St. Vincent）醫院的40人。
該醫院的首席執行官法納姆（Farnham）在電子郵件中寫道：“過去9個月，我們所做的一切都為接下來的幾週做好了準備，目前我們已見到新冠患者在激增。”
該醫院目前正在採取措施限制訪客人數。從星期四開始，普羅維登斯波特蘭市的非新冠患者將被允許在整個住院期間接待一位訪客。
同時，工作人員被告知，他們可能會被調任新職務，幫助院方應對面臨的挑戰。
普羅維登斯醫療系統下的普羅維登斯波特蘭、聖文森特（St. Vincent）醫院、密爾沃基（Milwaukie）醫院、俄勒岡市和紐伯格（Newberg）的醫院，手術都將大幅減少，唯一可進行的手術將是“緊急手術”，即那些會嚴重威脅生命不能推遲的，以及緊急的心臟和癌症手術等。
上月，該院的發言人告訴媒體，聖文森特和普羅維登斯波特蘭醫院已準備好流動的停屍間。截至週三下午，發言人表示尚未開始使用這些流動停屍間。
今天俄勒岡州的新增確診病例有1,151宗，新增死亡有21人。近日增多的死亡數字已將全州死亡人數推高至973人，估計在日內將衝破1,000大關；至於全州總確診已到79,263人。
目前最受關注的數字是入院人數，今天與昨天（2日)比較，今天多了10人住院，即全州住院總數有559人，其中有109人是住在監護病床。
今天有最多新增確診的仍是麥魯瑪縣292宗，尾隨的有華盛頓縣245宗，馬里恩縣113宗，卡加瑪士111宗。