普京宣佈參加2018年俄羅斯總統大選

（綜合報道）普京剛剛在俄羅斯高爾基汽車廠85週年慶典活動上宣佈，將參加2018年俄羅斯總統大選。據報道，普京12月6日在與高爾基汽車廠的工作人員會面時表示，「我將會參加新一屆俄聯邦總統競選。」

近一段時間以來，有關普京是否會參加2018年俄羅斯總統大選的話題在俄國內引發高度關注。此前有民調顯示，70%的受訪者支援普京繼續擔任總統一職。

早前在出席「2017年俄羅斯志願者」頒獎典禮時，普京被問及是否將競選連任。作為回答，普京反問與會者是否會支援他。數千志願者同聲表示支援。普京總統説：「我明白，近期需要作出該決定，近期也將作出這一決定，在作出決定的時候我會考慮到今天的談話和你們的反應。」、曾經擔任過俄羅斯總統的俄現任總理梅德韋傑夫已經表示，將不會參加下次總統選舉。

俄羅斯總統選舉將於2018年3月進行，選舉活動應于2017年12月啟動。