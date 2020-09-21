是你嗎？ 美國發放的首批紓困支票，還有高達900萬人尚未領 國稅局9/24前將寄發信通知

共和黨提議的精簡版紓困新案，雖然短時間內無望在國會過關，不過，聯邦政府第一批紓困金支票，到現在卻還有許多民眾尚未領取；美國國稅局計劃通知900萬美國人， 他們可能有資格接受政府紓困支票，但尚未申請領取救濟金。

該機構週二表示，這主要與通常不提交聯邦所得稅申報表的人有關。 他們必須在 10 月 15 日之前到 IRS.gov 註冊，才能在年底前收到付款。 據美國國稅局說，約有1.6億納稅人收到了這筆款項，這些款項旨在抵消病毒大流行的經濟影響。

疫情重創下的美國，各行各業蕭條，對於某些手頭困難的民眾來說，紓困支票有救急之用。 今年3月，國會通過「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act，縮寫CARES Act)，內容包括為民眾發放第一波紓困金支票，但期限已 於7月31日截止。

國稅局表示，已經開始寄發傳統信件給迄今並未上網登記領取第一波紓困金支票的民眾，收件人應會在9月24日左右收到有著國稅局地址的信函。

國稅局指出，信件是寄給並未申報2018年或2019年聯邦個人所得稅的民眾。 國稅局透過W-2表格、1099表格以及其他第三方報稅文件，確認民眾身分。

由於收入未達報稅標準而通常沒有申報個人所得稅的民眾、沒有領取聯邦福利補助的民眾，在今年10月15日前仍然可以透過國稅局網站irs.gov的非報稅申請工具(non-filers tool) 填寫資料，申請在年底前領取個人1200美元、夫妻2400美元的紓困金支票。

不過，國稅局指出，如果已經申報或即將申報2019年聯邦個人所得稅，就不能使用國稅局網站的非報稅申請工具。

國稅局表示，這些民眾中，可能多數人還有資格領取每名17歲以下未成年孩童加發500美元的紓困金，年齡資格計算則是以2019年底為準。 民眾領取紓困金支票並不需要具備有收入或有工作的先決條件。

根據紓困法案條文，紓困金必須在今年12月31日前發放，期限過後民眾仍可領取，但必須透過在2021年間申報2020年聯邦個人所得稅。 受到法規限制，長年以來不需要申報聯邦個人所得稅、數以百萬計的民眾，極可能因此錯失領取紓困金支票的機會。