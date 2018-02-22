春節檔中國票房第一 《湄公河行動》姐妹篇《紅海行動》2月23波特蘭開戰！

海军救援巨献《红海行动 – OPERATION RED SEA》由WELL GO USA全北美独家发行影视娱乐主流市场，林超贤执导，张译、张涵予、黄景瑜、杜江、海清、蒋璐霞、尹昉、王强、王雨甜、麦亨利领衔主演。该片于获得豆瓣电影年度榜单-最值得期待的电影，全北美定于2月23日 隆重献映。

《红海行动》將於2月23日（週五）在波特蘭東南區的Eastport Plaza（東港廣場）裡的Century 16電影院播放，地址為4040 SE 82nd Ave, Portland, OR 97266。

《红海行动》：票房逆袭，最「燃」靠的 永远都是实力: 一部海军题材的电影《红海行动 – OPERATION RED SEA》火了！，火得理所当然，原因是拍摄主旋律军事类题材的电影让人觉得难度极高，在这样的前提之下，观众对导演林超贤的认可，电影从低调又沉稳的态度，开始慢慢燃烧，再次的口碑效应，靠的永远是实力，以及认真对待拍摄的每一个细节的重视，电影以海军第十九批护航编队也门撤侨真实事件改编，这个春节的确带给了观众们太多惊喜。

电影《红海行动》在大年初一国内上映，在众多贺岁喜剧当中，是最为不同的一部，同时也较为严肃，但在上映首日，微博及猫眼的观众评分高达9.6，成为同期上映的几部电影中得分最高，淘票票评分也高达9.2，在春节档更是全平台评分最高的一部。

有一位网友看过这部电影之后，留言写下这样一句“这部电影，导演的诚意满满，让我看到了我们国家的强大，场面很残酷，但是很真实，打战就是要流血的，打战就是要死人的，你所看到的和平是那些无名的英雄用热血换来的，感谢林超贤导演，我国需要这样的导演”。

2015年8月，林超贤导演的《破风》上映，他在当时的采访中说「这是从影以来拍过最难的一部电影」。 2016年10月 国庆档，他的《湄公河行动》也是经历了不断修改剧本，以及不畏艰险的精神，才能让电影顺利上映。2018年2月，这次《红海行动》即将在全北美2月23日上映。林超贤说的是：「以前拍所有的戏都没有崩溃到做不下去的时候，拍这个就有。我拍戏25年，从来没有这么苦过」。一次次的超越，只是为了给观众呈现最完美及最真实的国产电影。

据了解有一场爆破戏，爆破组在前面准备，演员们跟着摄影机过去时，虽然做足安全措施，但张译还是有被爆破的石头溅伤。枪炮无情，拍摄中的战火、炮弹都是真的。每次导演喊卡，都有种捡了一条命的庆幸感觉。

索马里海域外，中国商船遭遇劫持，船员全数沦为阶下囚。蛟龙突击队沉着应对，潜入商船进行突袭，成功解救全部人质。返航途中，非洲北部伊维亚共和国发生政变，恐怖组织连同叛军攻入首都， 当地华侨面临危险，海军战舰接到上级命令改变航向，前往执行撤侨任务。蛟龙突击队八人，整装待发。

时间紧迫，在“撤侨遇袭可反击，相反则必须避免交火，以免引起外交冲突”的大原则下，海军战舰及蛟龙突击队深入伊维亚，在恶劣的环境之下，借助海陆等多种装备，成功转移等候在码头的中国侨民，并在激烈的遭遇战之后，营救了被恐怖分子追击的中国领事馆巴士。然而事情尚未完结，就在掩护华侨撤离之际，蛟龙突击队收到中国人质被恐怖分子劫持的消息。众人深感责任重大，义无反顾地再度展开营救行动。前方路途险恶，蛟龙突击队即将遭遇的，远不止人质营救。

超震撼火爆视觉体验、真实事件血性还原，剧情完美打动人心、突破现实，令人期待！