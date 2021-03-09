星期五開始　麥魯瑪縣進入中風險級別 餐館堂食和室內活動　客容量增至50%

（本報綜述）麥縣在重開的規例上可進一步放寬，由周五起，麥縣將聯同華盛頓縣和卡加瑪士縣回歸三縣城的統一狀態，所有室內活動，包括餐館的堂食、健身房等，均可有客容量的50％或最高100人，取其少數者。商店和商場內的客容量可達75％，但政府仍鼓勵民眾多選擇路旁取貨形式。至於教會方面，客容量亦增至50％或最高150人，取其少數者。

本州衛生局每兩星期就會審視各縣的病毒傳播情況，然後調整其風險級別，周二下午州長布朗宣佈了最新一期的縣城級別狀況。

在周二宣佈的最新級別中，在低級別的有13個縣，中級別的有12個縣（包括麥魯瑪縣、華盛頓縣和卡加瑪士縣），高級別的有9個縣，而極高級別的有2個縣，分別是Coos 及Douglas。

其中Jackson 縣按理應從「高」調升到「極高」的風險級別，以及Malheur 縣應從「中」調升到「高」風險級別的，但州長給予這兩縣城兩星期的觀察期，兩星期後的情況仍未有改善，就要反回之前的級別並實施更嚴厲的防疫措施。

布朗州長早前宣佈，州政府更改調整各縣的風險級別方式，給予有需要調升級別的縣城兩星期的觀察期，給予時間讓該縣能努力減低確診病例。州長在一份聲明中表示，此變更將適用於已退出“極高風險”級別，已重啟經濟，但可能面臨重回“極高風險”的縣城。

今天（9日）本州的新增確診病例有517宗，5人死亡；全州累計確診病例已到158,007宗，累計新冠死亡數字已有2,303人。三縣城的情況如下：麥魯瑪縣76宗，華盛頓縣56宗及卡加瑪士縣47宗。

今天的確診病人住院人數有134人，比昨天多了15人；需入住監護病床的有31人，比昨天少了2人。